КИНОКРИТИКА Почти два часа безумия от Джонни Деппа: коровья туша разлагается, мухи роятся, Модильяни кашляет кровью

Главная примечательность этого фильма - режиссура Джонни Деппа. «Моди» не стал для него первым камнем на этом поприще (Депп снова режиссирует спустя 25 лет, но впервые это фильм, где он не снял себя же в главной роли), экспериментов уже было достаточно, но, безусловно, это новая веха в творчестве Деппа.

Париж 1916 года. Первая мировая война. Бомбежки, мобилизация. В названии фильма - цитата из стихотворения Бодлера. В роли Парижа начала ХХ века выступает преимущественно Будапешт. Период, когда центр жизни художников плавно перемещается с Монмартра на Монпарнас.

Париж и война

Слава Монмартра уходит, мода на Монпарнас еще впереди. Знаменитое пристанище «Улей» (фактически дешевое общежитие для художников). В центре повествования - Амедео Модильяни, его возлюбленная Беатрис (эксцентричная англичанка, немного поэт, немного критик) и двое друзей - художники Морис Утрилло и Хаим Сутин.

Первый родился на Монмартре и всю жизнь рисовал только Париж, всегда Париж. Но сейчас идет война. Война! Париж может погибнуть, как можно рисовать, когда идет война, и художник отправляется на мобилизационный пункт (где, судя по всему, его признали совершенно безумным и порекомендовали отправиться в санаторий, а не на фронт).