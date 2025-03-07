Венецианский карнавал в этом году пройдет в Ласнамяэ

​«По ряду причин управа района Кристийне не смогла в этом году поддержать проведение Венецианского карнавала, ставшего жемчужиной летних культурных событий района. Поскольку карнавал пользуется большой популярностью среди жителей Таллинна, в том числе и Ласнамяэ, мы нашли возможность организовать его в нашем районе, в парке Паэ», –- сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Фестиваль «Венецианский карнавал в Таллинне» состоится в парке Паэ 24 мая в 13:00. Главным событием этого семейного мероприятия станет конкурс-дефиле карнавальных костюмов и масок. Помимо конкурса, посетителей ждет насыщенная культурная программа. В конкурсе могут участвовать все желающие. Авторы лучших костюмов получат призы. Регистрация на конкурс будет открыта в ближайшее время.

«Несмотря на то, что в этому году праздник сменит свою традиционную локацию, я уверен, что дух и дружелюбная атмосфера нашего праздника останутся неизменными! Это великолепный повод для жителей Ласнамяэ проявить творческий потенциал, приняв участие в конкурсе-дефиле лучших венецианских карнавальных костюмов и масок», - добавил один из организаторов фестиваля «Венецианский карнавал в Таллинне» Вадим Анцупов.