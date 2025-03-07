Олеся Бондаренко вместе со студентами университета создает компанию Nanordica Medical, продукция которой должна принести облегчение миллионам больных людей.
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Эстонская компания готовится к запуску производства необычного лечебного средства
Компания Nanordica Medical разработала пластырь для лечения хронических ран, в котором вместо серебра используется смесь серебра и меди. Хотя сам пластырь уже давно готов и используется в больницах, в продажу он поступит только в начале следующего года.