Эстонская компания готовится к запуску производства необычного лечебного средства

Компания Nanordica Medical разработала пластырь для лечения хронических ран, в котором вместо серебра используется смесь серебра и меди. Хотя сам пластырь уже давно готов и используется в больницах, в продажу он поступит только в начале следующего года.

«Мы находимся на этапе, когда проводится много аудитов. Чтобы выйти на рынок, мы должны соответствовать множеству требований. К счастью, это не лекарство, иначе все было бы еще сложнее. Но нужно учитывать, что с момента старта до выхода на рынок может потребоваться 4–5 лет», - говорит Бондаренко.