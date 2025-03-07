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Эстонская компания готовится к запуску производства необычного лечебного средства

Перевод: Дмитрий Рая
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Олеся Бондаренко, соучредитель и генеральный директор компании Nanordica Medical.
Олеся Бондаренко, соучредитель и генеральный директор компании Nanordica Medical. Фото: Madis Veltman

Олеся Бондаренко вместе со студентами университета создает компанию Nanordica Medical, продукция которой должна принести облегчение миллионам больных людей.

Компания Nanordica Medical разработала пластырь для лечения хронических ран, в котором вместо серебра используется смесь серебра и меди. Хотя сам пластырь уже давно готов и используется в больницах, в продажу он поступит только в начале следующего года.

«Мы находимся на этапе, когда проводится много аудитов. Чтобы выйти на рынок, мы должны соответствовать множеству требований. К счастью, это не лекарство, иначе все было бы еще сложнее. Но нужно учитывать, что с момента старта до выхода на рынок может потребоваться 4–5 лет», - говорит Бондаренко.

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