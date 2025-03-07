Пт, 7.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Экономист: в мире наблюдается дефицит товаров, который влияет и на Эстонию

Перевод: София Солдатенко
Copy
Продуктовый магазин. По словам Уускюлы, некоторые продукты стали дороже из-за мирового дефицита, но и наше собственное эстонское правительство также подстегнуло инфляцию.
Продуктовый магазин. По словам Уускюлы, некоторые продукты стали дороже из-за мирового дефицита, но и наше собственное эстонское правительство также подстегнуло инфляцию. Фото: Eero Vabamägi

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла сообщил, что за год услуги подорожали на 10,6 процента, а все цены за год выросли на 5,3 процента. Часть проблем вызвана самой Эстонией, но на некоторые продукты рост цен обусловлен мировым дефицитом.

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла отметил, что в феврале потребительские цены выросли на 1,4 процента по сравнению с январем, но с учетом сезонных факторов - на 1,2 процента. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 5,3 процента, при этом цены на товары выросли на два процента, а на услуги - на 10,6 процента.

Расходы на жилье выросли почти на пять процентов

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх