Экономист: в мире наблюдается дефицит товаров, который влияет и на Эстонию

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла отметил, что в феврале потребительские цены выросли на 1,4 процента по сравнению с январем, но с учетом сезонных факторов - на 1,2 процента. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 5,3 процента, при этом цены на товары выросли на два процента, а на услуги - на 10,6 процента.