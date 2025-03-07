Открыта подача заявок: Таллинн поможет квартирным товариществам

«Цель новых мер – снизить энергозатраты многоквартирных домов, а значит, и их воздействие на окружающую среду, а также привести в порядок наши дома и прилегающие к ним дворы», - сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

Именно поэтому город делает акцент на подключение к централизованному теплоснабжению, реконструкции тепловых узлов и переходе на бестопливное отопление там, где централизованное теплоснабжение отсутствует.

«Помимо этого, мы поддерживаем установку лифтов в многоквартирных домах, а также создание дворов, безопасных как для семей, так и для экологии», - добавил мэр.

Согласно новому порядку поддержки квартирных товариществ, субсидии делятся на два тематических блока: «Дома - в порядок» и «Дворы - в порядок». Во всех случаях доля самофинансирования квартирного товарищества составляет 50 процентов.

В фокусе программы «Дома - в порядок» - развитие централизованного теплоснабжения и систем отопления, поскольку, согласно проведенной в Таллинне в 2024 году инвентаризации выбросов парниковых газов, использование централизованного теплоснабжения помогает значительно снизить уровень их выбросов.

О субсидии можно ходатайствовать для перехода на безэмиссионные системы отопления (отопительные системы с тепловыми насосами) в районах, где отсутствует централизованное теплоснабжение.

Также субсидии можно получить на проектирование комплексного обновления многоквартирного дома, подключение к централизованному теплоснабжению, модернизацию теплового узла, а также установку новых лифтов для повышения доступности зданий.