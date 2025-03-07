С 3 марта таллиннские квартирные товарищества могут ходатайствовать о получении субсидии на климатически безопасное благоустройство многоквартирных домов и их дворов. В бюджете Таллинна на 2025 год на поддержку квартирных товариществ выделено более 2,4 миллиона евро.
Открыта подача заявок: Таллинн поможет квартирным товариществам
«Цель новых мер – снизить энергозатраты многоквартирных домов, а значит, и их воздействие на окружающую среду, а также привести в порядок наши дома и прилегающие к ним дворы», - сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Именно поэтому город делает акцент на подключение к централизованному теплоснабжению, реконструкции тепловых узлов и переходе на бестопливное отопление там, где централизованное теплоснабжение отсутствует.
«Помимо этого, мы поддерживаем установку лифтов в многоквартирных домах, а также создание дворов, безопасных как для семей, так и для экологии», - добавил мэр.
Согласно новому порядку поддержки квартирных товариществ, субсидии делятся на два тематических блока: «Дома - в порядок» и «Дворы - в порядок». Во всех случаях доля самофинансирования квартирного товарищества составляет 50 процентов.
В фокусе программы «Дома - в порядок» - развитие централизованного теплоснабжения и систем отопления, поскольку, согласно проведенной в Таллинне в 2024 году инвентаризации выбросов парниковых газов, использование централизованного теплоснабжения помогает значительно снизить уровень их выбросов.
О субсидии можно ходатайствовать для перехода на безэмиссионные системы отопления (отопительные системы с тепловыми насосами) в районах, где отсутствует централизованное теплоснабжение.
Также субсидии можно получить на проектирование комплексного обновления многоквартирного дома, подключение к централизованному теплоснабжению, модернизацию теплового узла, а также установку новых лифтов для повышения доступности зданий.
Бюджет программы «Дома - в порядок» составляет 1 710 000 евро, ходатайства рассматривает бюро зеленого перехода при Таллиннском центре стратегического управления.
«О желании подключиться к централизованному теплоснабжению можно сообщить через сайт Utilitas, наши менеджеры позаботятся о том, чтобы процесс подключения был для квартирного товарищества максимально простым», - отметил председатель правления AS Utilitas Tallinn Роберт Китт.
Совместно с квартирными товариществами будут найдены подходящие решения для проектирования и строительства трубопровода, а также выбрано оборудование для теплового узла.
Централизованное теплоснабжение - это самый удобный и безопасный способ отопления зданий в городе, он обеспечивает чистый воздух, надежность услуги, стабильную цену и эффективное использование ресурсов», – подчеркнул Китт.
Программа «Дворы - в порядок» направлена на создание зеленых зон, способных адаптироваться к изменениям климата, природных систем ливневого водоотвода и водопроницаемого покрытия.
Кроме того, по-прежнему будет субсидироваться строительство велосипедных и мусорных домиков, а также игровых площадок, использование заглубленных контейнеров и установка камер видеонаблюдения.
Бюджет программы «Дворы - в порядок» составляет 715 000 евро, ходатайства впредь будут рассматривать районные управы.
Больше не предоставляются такие действовавшие ранее виды поддержки, как субсидии на проведение аудита и постаудитную деятельность, пожарную безопасность, программу «Фасады - в порядок», обучение, установку зарядной инфраструктуры для электромобилей, парковки, ремонт асфальтового покрытия, строительство ограждений и зеленый переход. Меры, прежде входившие в программу «Зеленый двор», объединены с программой «Дворы - в порядок».
С подробной информацией об обновленных мерах поддержки можно ознакомиться на сайте Таллинна.
Цель изменений –- направить субсидии на деятельность, способствующую достижению целей стратегии развития «Таллинн-2035» и программы развития «Климатически нейтральный Таллинн. План устойчивого энергетического хозяйства Таллинна и адаптации к изменениям климата до 2030 года».
Инфочас на тему программы поддержки «Дома - в порядок» пройдет 11 марта в 17:30–18:30.
Инфочас на тему программы поддержки «Дворы - в порядок» пройдет 18 марта в 17:30–18:30.
О субсидии можно ходатайствовать с 3 марта в Таллиннской инфосистеме субсидий на проекты и деятельность. Ходатайства принимаются круглогодично, пока не будет исчерпан бюджет программы.