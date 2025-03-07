Рейнсалу рассказал, готово ли «Отечество» войти в коалицию с Партией реформ

Комментируя трения в правящей коалиции между Партией реформ, «Ээсти 200» и социал-демократами, которая выразилась в публичной критике соцдемов со стороны реформистов, Рейнсалу сказал, что это свидетельствует о том, что Партия реформ «приступила к демонтажу соцдемов из правительства».