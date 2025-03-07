По словам лидера оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, отечественники не намерены входить в правительство с Партией реформ, если реформисты захотят сменить партнеров в правящей коалиции, пишет Rus.ERR.
Рейнсалу рассказал, готово ли «Отечество» войти в коалицию с Партией реформ
Комментируя трения в правящей коалиции между Партией реформ, «Ээсти 200» и социал-демократами, которая выразилась в публичной критике соцдемов со стороны реформистов, Рейнсалу сказал, что это свидетельствует о том, что Партия реформ «приступила к демонтажу соцдемов из правительства».
«Очевидная причина этого - попытка возложить на соцдемов ответственность за потерю доверия к правительству, путаницу в управлении и плохие политические решения. Конечно, соцдемы несут за это солидарную ответственность», - отметил лидер «Отечества».
По его словам, ответ на вопрос, готово ли «Отечество» заменить в нынешнем правительстве социал-демократов, является отрицательным.