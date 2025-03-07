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Рейнсалу рассказал, готово ли «Отечество» войти в коалицию с Партией реформ

Редактор: rus.postimees.ee
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Кристен Михал и Урмас Рейнсалу.
Кристен Михал и Урмас Рейнсалу. Фото: Dmitri Kotjuh

По словам лидера оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, отечественники не намерены входить в правительство с Партией реформ, если реформисты захотят сменить партнеров в правящей коалиции, пишет Rus.ERR.

Комментируя трения в правящей коалиции между Партией реформ, «Ээсти 200» и социал-демократами, которая выразилась в публичной критике соцдемов со стороны реформистов, Рейнсалу сказал, что это свидетельствует о том, что Партия реформ «приступила к демонтажу соцдемов из правительства».

«Очевидная причина этого - попытка возложить на соцдемов ответственность за потерю доверия к правительству, путаницу в управлении и плохие политические решения. Конечно, соцдемы несут за это солидарную ответственность», - отметил лидер «Отечества».

По его словам, ответ на вопрос, готово ли «Отечество» заменить в нынешнем правительстве социал-демократов, является отрицательным.

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