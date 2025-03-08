Одна из жительниц района Хааберсти обратилась в редакцию Rus.Postimees с жалобой на неудовлетворительное состояние пешеходных дорожек. По ее словам, несмотря на отсутствие снега и льда, городские службы не убирают гранитную крошку, которой посыпали тротуары зимой.

«Эта крошка лежит слоями, и никто ее не убирает! Более того, продолжают сыпать новую после осадков, хотя на улице уже давно нет ни снега, ни льда», - возмущается таллиннка, пожелавшая остаться анонимной.

Особенно сложно передвигаться в ветреную погоду, когда частицы камней и песка летят прямо в лицо. Фото: Rus.Postimees

По ее словам, особенно сложно передвигаться в ветреную погоду, когда частицы камней и песка летят прямо в лицо. «С коляской гулять просто невозможно - от толстого слоя крошки создается постоянная вибрация, и это вызывает дискомфорт».

Жители Хааберсти уже неоднократно обращались в горуправу с просьбами провести уборку, но каждый раз получали ответ, что необходимости в этом нет. «Нам говорят, что пока существует вероятность выпадения снега, гранитная крошка нужна для безопасности. До апреля убирать ее никто не собирается», - объясняет она.

Жители Хааберсти уже неоднократно обращались в горуправу с просьбами провести уборку. Фото: Rus.Postimees

Жительница Хааберсти отмечает, что в прошлые годы ситуация была совсем другой: когда снег начинал таять, дорожки оперативно очищали, а после новых осадков снова посыпали. «Сейчас все иначе. Выйти на улицу - как на помойку. Люди возмущены, и я слышала об этом не раз в разговорах на улице. Складывается ощущение, что район просто забросили».