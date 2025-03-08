Жители Хааберсти возмущены: несмотря на отсутствие снега и льда, городские службы не убирают гранитную крошку с тротуаров. Пешеходы жалуются на пыль и дискомфорт при ходьбе. В горуправе же заявляют, что убирать крошку раньше апреля смысла нет - она все еще необходима для борьбы с гололедом.
ФОТО ⟩ «Выходим на улицу как на помойку!»: жители столичного района возмущены, а власти не видят проблем (1)
Одна из жительниц района Хааберсти обратилась в редакцию Rus.Postimees с жалобой на неудовлетворительное состояние пешеходных дорожек. По ее словам, несмотря на отсутствие снега и льда, городские службы не убирают гранитную крошку, которой посыпали тротуары зимой.
«Эта крошка лежит слоями, и никто ее не убирает! Более того, продолжают сыпать новую после осадков, хотя на улице уже давно нет ни снега, ни льда», - возмущается таллиннка, пожелавшая остаться анонимной.
По ее словам, особенно сложно передвигаться в ветреную погоду, когда частицы камней и песка летят прямо в лицо. «С коляской гулять просто невозможно - от толстого слоя крошки создается постоянная вибрация, и это вызывает дискомфорт».
Жители Хааберсти уже неоднократно обращались в горуправу с просьбами провести уборку, но каждый раз получали ответ, что необходимости в этом нет. «Нам говорят, что пока существует вероятность выпадения снега, гранитная крошка нужна для безопасности. До апреля убирать ее никто не собирается», - объясняет она.
Жительница Хааберсти отмечает, что в прошлые годы ситуация была совсем другой: когда снег начинал таять, дорожки оперативно очищали, а после новых осадков снова посыпали. «Сейчас все иначе. Выйти на улицу - как на помойку. Люди возмущены, и я слышала об этом не раз в разговорах на улице. Складывается ощущение, что район просто забросили».
Раньше апреля крошку убирать не будут
Городская управа не рассматривает наличие гранитной крошки на тротуарах в марте как проблему. Специалист по связям с общественностью Урмас Эспенберг объяснил, что зимний период обслуживания дорожек длится с 1 ноября по 30 апреля.
«В это время возможны резкие перепады температуры, снегопады, гололед и высокая влажность. Гранитную крошку намеренно оставляют на тротуарах до начала весенней уборки, которая традиционно проводится в апреле», - добавил он, отметив, что к 1 мая вся крошка будет убрана.
По словам Эспенберга, процесс весенней чистки остается неизменным из года в год. «Преждевременное удаление крошки, пока сохраняется риск гололеда, нецелесообразно, так как она выполняет свою основную функцию: предотвращает скольжение», - сказал он, добавив, что согласно прогнозам погоды, в середине марта ожидается еще одна волна похолодания, сопровождающаяся снегопадами и обледенением дорог.
Определенные погодные условия требуют обработки тротуаров противоскользящими материалами.
В частности, это актуально при:
- колебаниях температуры около нуля градусов и высокой влажности,
- осадках в виде снега или дождя при температуре около нуля,
- чередовании периодов оттепели и заморозков.
«Добавление крошки на обледенелые участки помогает минимизировать риск падений. Без нее передвижение по тротуарам, особенно для людей с детскими колясками, стало бы еще сложнее и опаснее. Ледяное покрытие может привести к падению пешеходов, а в худшем случае даже к опрокидыванию коляски», - добавил Урмас Эспенберг.