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Кинотеатр «Космос» завтра откроется, но в новом качестве

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Кинотеатр «Космос».
Кинотеатр «Космос». Фото: Konstantin Sednev

8 марта в кинотеатре «Космос» откроется новый культурный центр, где, по словам организаторов, встретятся кино, театр, музыка и многое другое. Руководителем культурного центра стал Рене Рейнумяги. 

Новый культурный центр откроется спектаклем театрального объединения MUDI по фантастической пьесе Уку Мазинга Palimplastid в постановке Карла Лауметса и Рене Рейнумяги. 

Кинопрограмма будет состоять как из классики кинематографа, так и из новых фильмов, а что касается музыки - то сцену предоставят и местные музыкантам, и гастролерам. 

Кинотеатр «Космос», в котором в последнее время действовала компания Cinamon, закрылся в марте 2022 года. 

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