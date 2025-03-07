8 марта в кинотеатре «Космос» откроется новый культурный центр, где, по словам организаторов, встретятся кино, театр, музыка и многое другое. Руководителем культурного центра стал Рене Рейнумяги.
Кинотеатр «Космос» завтра откроется, но в новом качестве
Новый культурный центр откроется спектаклем театрального объединения MUDI по фантастической пьесе Уку Мазинга Palimplastid в постановке Карла Лауметса и Рене Рейнумяги.
Кинопрограмма будет состоять как из классики кинематографа, так и из новых фильмов, а что касается музыки - то сцену предоставят и местные музыкантам, и гастролерам.
Кинотеатр «Космос», в котором в последнее время действовала компания Cinamon, закрылся в марте 2022 года.