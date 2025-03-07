Десять миллионов долларов обещают за поимку бывшего спортсмена и участника Олимпиады

Агентство CBS сообщает, что за организацию крупной группировки наркоторговцев, на которую также возлагают ответственность за несколько убийств, разыскивается бывший канадский сноубордист и участник зимних Олимпийских игр 2002 года Райан Уэддинг.
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Он считается одним их самых разыскиваемых беглых преступников ФБР – его обвиняют в организации международной наркосети, которая перевезла сотни килограммов кокаина из Колумбии в Северную Америку. Также утверждается, что Уэддинг организовал убийства трех человек.
«Уэддинг прошел путь от олимпийских склонов до распространения кокаина на улицах городов США и в его родной Канаде. Предполагаемые убийства его конкурентов делают Уэддинга очень опасным человеком», - сказал помощник директора отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис, которого цитирует USA Today.