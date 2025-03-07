Наша любимая республика и ее прилежные чиновники готовы придумывать и формулировать всевозможные правила, всегда на благо народа, для защиты его благополучия и здоровья. Но вдруг реальная жизнь показывает, что, несмотря на правила, в некоторых ситуациях простой человек остается беззащитным. И как ни посмотри, не похоже, что он виноват в том, что сделал неправильный выбор, что не мог этого предвидеть, пишет в своей колонке редакция Tartu Postimees.
Мнение ⟩ Сами виноваты, да? Или почему закон не на стороне беззащитных
Редакция Tartu Postimees уделила много внимания разрушающемуся многоквартирному дому на улице Лубья, жильцы которого оказались в беде, поскольку полы накренились, а двери не открываются и не закрываются, пока их не приспособят к быстро меняющимся обстоятельствам.
Лишь недавно мы отмечали, что соответствующие органы в Эстонии не в состоянии даже сообщить нуждающимся жителям, безопасно ли жить в их домах. Теперь это препятствие преодолено: Департамент технического надзора признал дом непригодным для проживания, и следствием этого стало предписание, запрещающее эксплуатацию здания.
Это разумный шаг для защиты жизни и здоровья.
Эти люди остались без крыши над головой, и, очевидно, тот, кто стал причиной этого, должен понести ответственность, в том числе и финансовую
Однако это все-таки не решение проблемы. Если дом непригоден для проживания и, скорее всего, его придется снести, то в случае с домом, построенным законно десять лет назад, весь материальный и моральный ущерб ляжет исключительно на плечи несчастных владельцев. Это кажется несправедливым.
И здесь вовсе неважно, что купить дом в таком месте, возможно, могли бы себе позволить люди с доходом выше среднего. Важно то, что эти люди остались без крыши над головой и, очевидно, тот, кто стал причиной этого, должен понести ответственность, в том числе и финансовую.
У здания были проектировщик и строитель, а строительная документация проверялась ответственными должностными лицами.
Для сравнения можно сказать, что лучшие автопроизводители предлагают десятилетнюю гарантию на свои автомобили. Как может быть, что гарантии для многоквартирного дома хуже?
Если распространенная в стране практика, при которой для каждого проекта создается новое юридическое лицо, и как только проект завершен, это юридическое лицо ликвидируется, допускает перекладывание ответственности, то фактическую ответственность все-таки необходимо продумать и правила следует привести в порядок.
В современном мире, конечно, необходимо провести предварительную работу, прежде чем совершать крупную покупку, но в случае неприятностей, которые возникли с домом Лубья, трудно винить жертв.