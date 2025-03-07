Мнение Сами виноваты, да? Или почему закон не на стороне беззащитных

Редакция Tartu Postimees уделила много внимания разрушающемуся многоквартирному дому на улице Лубья, жильцы которого оказались в беде, поскольку полы накренились, а двери не открываются и не закрываются, пока их не приспособят к быстро меняющимся обстоятельствам.

Лишь недавно мы отмечали, что соответствующие органы в Эстонии не в состоянии даже сообщить нуждающимся жителям, безопасно ли жить в их домах. Теперь это препятствие преодолено: Департамент технического надзора признал дом непригодным для проживания, и следствием этого стало предписание, запрещающее эксплуатацию здания.

Это разумный шаг для защиты жизни и здоровья.

Эти люди остались без крыши над головой, и, очевидно, тот, кто стал причиной этого, должен понести ответственность, в том числе и финансовую

Однако это все-таки не решение проблемы. Если дом непригоден для проживания и, скорее всего, его придется снести, то в случае с домом, построенным законно десять лет назад, весь материальный и моральный ущерб ляжет исключительно на плечи несчастных владельцев. Это кажется несправедливым.

И здесь вовсе неважно, что купить дом в таком месте, возможно, могли бы себе позволить люди с доходом выше среднего. Важно то, что эти люди остались без крыши над головой и, очевидно, тот, кто стал причиной этого, должен понести ответственность, в том числе и финансовую.

У здания были проектировщик и строитель, а строительная документация проверялась ответственными должностными лицами.

Для сравнения можно сказать, что лучшие автопроизводители предлагают десятилетнюю гарантию на свои автомобили. Как может быть, что гарантии для многоквартирного дома хуже?

Если распространенная в стране практика, при которой для каждого проекта создается новое юридическое лицо, и как только проект завершен, это юридическое лицо ликвидируется, допускает перекладывание ответственности, то фактическую ответственность все-таки необходимо продумать и правила следует привести в порядок.

В современном мире, конечно, необходимо провести предварительную работу, прежде чем совершать крупную покупку, но в случае неприятностей, которые возникли с домом Лубья, трудно винить жертв.