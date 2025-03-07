В Румынии пресечена попытка госпереворота после высылки подчиненных бывшего посла России в Эстонии

Посол РФ в Эстонии в 2021-2023 годах Владимир Липаев. В марте 2025 года из Румынии были высланы двое сотрудников ГРУ, работавших под прикрытием в посольстве РФ, которое Липаев возглавляет с 2024 года. После этого власти Румынии сообщили о предотвращении госпереворота.

Сразу шесть человек задержаны в Румынии в рамках дела о госизмене, сообщает Дирекция по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Правоохранительные органы действовали сразу после того, как были объявлены персонами нон грата военный атташе посольства РФ и его заместитель. По данным СМИ оба разведчика были связаны с прокремлевским кандидатом в президенты Румынии.