Сразу шесть человек задержаны в Румынии в рамках дела о госизмене, сообщает Дирекция по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Правоохранительные органы действовали сразу после того, как были объявлены персонами нон грата военный атташе посольства РФ и его заместитель. По данным СМИ оба разведчика были связаны с прокремлевским кандидатом в президенты Румынии.
Для подписчиков
В Румынии пресечена попытка госпереворота после высылки подчиненных бывшего посла России в Эстонии
Фигуранты уголовного дела обвиняются в создании организованной преступной группы и государственной измене.