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В Румынии пресечена попытка госпереворота после высылки подчиненных бывшего посла России в Эстонии

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Посол РФ в Эстонии в 2021-2023 годах Владимир Липаев. В марте 2025 года из Румынии были высланы двое сотрудников ГРУ, работавших под прикрытием в посольстве РФ, которое Липаев возглавляет с 2024 года. После этого власти Румынии сообщили о предотвращении госпереворота.
Посол РФ в Эстонии в 2021-2023 годах Владимир Липаев. В марте 2025 года из Румынии были высланы двое сотрудников ГРУ, работавших под прикрытием в посольстве РФ, которое Липаев возглавляет с 2024 года. После этого власти Румынии сообщили о предотвращении госпереворота. Фото: Madis Veltman

Сразу шесть человек задержаны в Румынии в рамках дела о госизмене, сообщает Дирекция по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Правоохранительные органы действовали сразу после того, как были объявлены персонами нон грата военный атташе посольства РФ и его заместитель. По данным СМИ оба разведчика были связаны с прокремлевским кандидатом в президенты Румынии.

Фигуранты уголовного дела обвиняются в создании организованной преступной группы и государственной измене.

«Установлено, что начиная с 2023 года, пятеро из обвиняемых, совместно с одним подозреваемым, создали организованную преступную группу с целью подрыва суверенитета и независимости Румынии путем политического подрыва и ослабления обороноспособности страны», - сказано в сообщении DIICOT.

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