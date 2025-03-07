В Нарве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу вырастет цена на электричество

По словам председателя правления Viru Elektrivõrgud​ Андреса Меэсак, новые тарифы будут действовать с первого июня. Всего у предприятия 33 000 пункта потребления электричества по всей сети, почти 1000 километров электросетей и 370 подстанций.

С января прошлого года у предприятия новый собственник. Если раньше собственником был концерн VKG, то теперь им являются пенсионные фонды. «Все, кто копят свою пенсию, например, в фондах SEB-банка или Swedbank, теперь косвенно являются собственниками нашей электросети»​, - сказал Меэсак.