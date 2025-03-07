Viru Elektrivõrgud - сетевое предприятие, занимающееся распространение электричества, которое действует в Нарве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу. В феврале Департамент конкуренции одобрил для предприятия новые тарифы.
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В Нарве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу вырастет цена на электричество
По словам председателя правления Viru Elektrivõrgud Андреса Меэсак, новые тарифы будут действовать с первого июня. Всего у предприятия 33 000 пункта потребления электричества по всей сети, почти 1000 километров электросетей и 370 подстанций.