Фото и видео Центр Таллинна затопило: из-за аварии водопровода перекрыто движение

Пресс-секретарь Tallinna vesi сказал Postimees, что из-за аварии водопровода участок улицы Лайкмаа от Гонсиора до бульвара Рявала сегодня в полдень был закрыт для движения транспорта. «Это крупный прорыв водопровода, и бригада Tallinna vesi​ активно работает на месте, чтобы ликвидировать аварию».