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Фото и видео Центр Таллинна затопило: из-за аварии водопровода перекрыто движение

Обновлено 7 марта 2025, 14:31
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В центре Таллинна ​в районе торгового центра Kaubamaja ​​из канализационных люков хлещет большое количество воды, в связи с чем улица перекрыта, а движение на месте регулирует полиция.

Пресс-секретарь Tallinna vesi сказал Postimees, что из-за аварии водопровода участок улицы Лайкмаа от Гонсиора до бульвара Рявала сегодня в полдень был закрыт для движения транспорта. «Это крупный прорыв водопровода, и бригада Tallinna vesi​ активно работает на месте, чтобы ликвидировать аварию».

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