В центре Таллинна в районе торгового центра Kaubamaja из канализационных люков хлещет большое количество воды, в связи с чем улица перекрыта, а движение на месте регулирует полиция.
Для подписчиков
Фото и видео ⟩ Центр Таллинна затопило: из-за аварии водопровода перекрыто движение
Пресс-секретарь Tallinna vesi сказал Postimees, что из-за аварии водопровода участок улицы Лайкмаа от Гонсиора до бульвара Рявала сегодня в полдень был закрыт для движения транспорта. «Это крупный прорыв водопровода, и бригада Tallinna vesi активно работает на месте, чтобы ликвидировать аварию».