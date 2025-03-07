Датчане категорически против возвращения российских футболистов

«Ни одна датская футбольная команда не будет играть против России, пока война продолжается. Независимо от формата турнира DBU не примет участия в соревнованиях с российским участием», – заявил Педерсен.

Напомним, все сборные и клубы из России были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА весной 2022 года. Это произошло на фоне начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось о том, что россияне активизировали переговоры с УЕФА о возвращении в еврокубки.