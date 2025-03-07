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Датчане категорически против возвращения российских футболистов

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Датские футболисты.
Датские футболисты. Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg

Менеджер по коммуникациям Датского футбольного союза (DBU) Фредерик Палле Педерсен сообщил о том, что Дания твердо выступает против возвращения российских команд на международную арену, сообщает ZN.ua.

«Ни одна датская футбольная команда не будет играть против России, пока война продолжается. Независимо от формата турнира DBU не примет участия в соревнованиях с российским участием», – заявил Педерсен.

Напомним, все сборные и клубы из России были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА весной 2022 года. Это произошло на фоне начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось о том, что россияне активизировали переговоры с УЕФА о возвращении в еврокубки.

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