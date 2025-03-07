Согласно обзору преступности, составленному Министерством юстиции и цифровых технологий, в 2024 году преступления против собственности составили более половины всех преступлений, насколько известно, в прошлом году мошенники лишили людей в общей сложности почти 42 миллионов евро.
Мошенники лишили жителей Эстонии почти 42 миллионов евро
Самым распространенным преступлением против собственности в прошлом году были кражи - 10 049 случаев, за ними следовали мошенничества - 2203 случая и компьютерные мошенничества - 1456.
Большинство краж было совершено в магазинах, причем в подавляющем большинстве случаев систематическими ворами. В основном кражам подвергались алкоголь, продукты питания, электронные товары и наличные деньги. Наибольшее количество краж на 10 000 жителей пришлось на Тартуский уезд - 118.
Как и во всем мире, в Эстонии растет число мошенничеств, которые с каждым годом становятся все более частыми. В 2024 году было зарегистрировано в общей сложности 3659 таких преступлений, что почти на 14 процентов больше, чем годом ранее.
По словам Ингрид Саарепуу, аналитика данных отдела развития и уголовной статистики Министерства юстиции и цифровых технологий, мошенничества с обманными текстовыми сообщениями, сообщениями и ссылками по-прежнему широко распространены.
«Традиционные мошенничества, когда жертвы платили за товары или услуги, которые на самом деле не получали, никуда не исчезли. Мошенничества на торговых платформах также остаются очень распространенными, причем большинство из них происходит на Facebook Marketplace», - сказала Саарепуу.
В прошлом году самой распространенной мошеннической схемой была схема, в которой жертве говорили, что член семьи или другой близкий знакомый стал виновником дорожной аварии. Чтобы избежать больничных счетов, претензий, уголовного преследования или других неприятностей, жертву просили отправить мошенникам наличные деньги либо через пакомат, либо передать их прямо в руки курьеру, который появится у двери.
По словам министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакосты, подобные звонки нужно немедленно сбрасывать. «Если вы не хотите завершать звонок, потому что голос вашего близкого человека кажется настоящим, задайте проверочный вопрос, на который может ответить только ваш близкий человек. Или договоритесь с близким человеком о пароле, чтобы вы могли убедиться, что это действительно он. Однако самое безопасное - прекратить звонок и сообщить в полицию», - сказала Пакоста.
Насколько известно, что в результате мошенничества частные лица понесли убытки на общую сумму почти 16 миллионов евро, а юридические лица - около 25 миллионов евро. Известно, что мошеннические звонки нанесли ущерб в размере шести миллионов евро. Общий ущерб от так называемых обычных мошенничеств составил более четырех миллионов евро. Мошеннические инвестиционные предложения обманули людей более чем на четыре миллиона евро. Мошеннические продажи и покупки, по оценкам, принесли убытки на сумму около 950 000 евро. Самые крупные потери составили более 430 000 евро от виртуальных валют.
«К сожалению, силы мошенников никогда не иссякают, и после раскрытия одной аферы появляется несколько новых, или же повторяется старая. Важно помнить, что мошенники действуют в основном в международном масштабе, а это значит, что обнаружение нескольких мелких мошенников не будет иметь большого значения — это большая сеть, и чтобы поймать настоящих лидеров этой сети, нам необходимо международное сотрудничество с полицией, банками, телекоммуникационными компаниями и другими», - сказал руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.
«Лучший способ борьбы с мошенниками - это осведомленность людей о том, какие схемы распространяются, как действуют мошенники, кому сообщать о возможном мошенничестве и куда обращаться, если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества. Мы также должны быть крайне осторожны в том, почему и где мы делимся своими данными или публикуем их», - добавил Хаугас.