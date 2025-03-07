Мошенники лишили жителей Эстонии почти 42 миллионов евро

По словам министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакосты, подобные звонки нужно немедленно сбрасывать. «Если вы не хотите завершать звонок, потому что голос вашего близкого человека кажется настоящим, задайте проверочный вопрос, на который может ответить только ваш близкий человек. Или договоритесь с близким человеком о пароле, чтобы вы могли убедиться, что это действительно он. Однако самое безопасное - прекратить звонок и сообщить в полицию», - сказала Пакоста.

Насколько известно, что в результате мошенничества частные лица понесли убытки на общую сумму почти 16 миллионов евро, а юридические лица - около 25 миллионов евро. Известно, что мошеннические звонки нанесли ущерб в размере шести миллионов евро. Общий ущерб от так называемых обычных мошенничеств составил более четырех миллионов евро. Мошеннические инвестиционные предложения обманули людей более чем на четыре миллиона евро. Мошеннические продажи и покупки, по оценкам, принесли убытки на сумму около 950 000 евро. Самые крупные потери составили более 430 000 евро от виртуальных валют.

«К сожалению, силы мошенников никогда не иссякают, и после раскрытия одной аферы появляется несколько новых, или же повторяется старая. Важно помнить, что мошенники действуют в основном в международном масштабе, а это значит, что обнаружение нескольких мелких мошенников не будет иметь большого значения — это большая сеть, и чтобы поймать настоящих лидеров этой сети, нам необходимо международное сотрудничество с полицией, банками, телекоммуникационными компаниями и другими», - сказал руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.

«Лучший способ борьбы с мошенниками - это осведомленность людей о том, какие схемы распространяются, как действуют мошенники, кому сообщать о возможном мошенничестве и куда обращаться, если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества. Мы также должны быть крайне осторожны в том, почему и где мы делимся своими данными или публикуем их», - добавил Хаугас.