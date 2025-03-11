Лайфхаки от туроператора помогут сэкономить и не попасть впросак

Заодно сведем дебет с кредитом: узнаем, как идут дела у эстонских туроператоров, и порассуждаем о том, можно ли сэкономить на отдыхе – да так, чтобы не потерять в качестве.

Гость подкаста - директор по продажам и маркетингу туроператора TEZ Tour Елена Гавронски.

Буквально несколько лет назад, в разгар ковида, у многих было ощущение, что туристическая отрасль загнется окончательно, настолько все было сложно с поездками по миру.

К счастью, пандемия закончилась, все вздохнули с облегчением, но тут грянула война в Украине.

Как идет сегодня бизнес у эстонских туроператоров? Едва сводят концы с концами? Уверенно держатся на плаву?

«Времена и сейчас не самые легкие – как у всех. Но мы живы, туризм жив. Мы по-прежнему летаем в наши излюбленные направления – Турцию и Египет, их никто не отменял», - рассказывает Гавронски.

В то же время в туристической сфере за последние годы многое изменилось, отмечает она.

К примеру, с началом войны в Украине стало неудобно и дорого летать в Грузию, которая раньше пользовалась у отдыхающих из Эстонии большим спросом.

С другой стороны, увеличился поток туристов в Болгарию, Грецию и другие европейские страны.