В свежем выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о приятном – о туризме, предстоящем отпуске, экзотических странах, легком морском бризе, свежем кокосе и танцах на пляже до утра.
Лайфхаки от туроператора помогут сэкономить и не попасть впросак
Заодно сведем дебет с кредитом: узнаем, как идут дела у эстонских туроператоров, и порассуждаем о том, можно ли сэкономить на отдыхе – да так, чтобы не потерять в качестве.
Гость подкаста - директор по продажам и маркетингу туроператора TEZ Tour Елена Гавронски.
Буквально несколько лет назад, в разгар ковида, у многих было ощущение, что туристическая отрасль загнется окончательно, настолько все было сложно с поездками по миру.
К счастью, пандемия закончилась, все вздохнули с облегчением, но тут грянула война в Украине.
Как идет сегодня бизнес у эстонских туроператоров? Едва сводят концы с концами? Уверенно держатся на плаву?
«Времена и сейчас не самые легкие – как у всех. Но мы живы, туризм жив. Мы по-прежнему летаем в наши излюбленные направления – Турцию и Египет, их никто не отменял», - рассказывает Гавронски.
В то же время в туристической сфере за последние годы многое изменилось, отмечает она.
К примеру, с началом войны в Украине стало неудобно и дорого летать в Грузию, которая раньше пользовалась у отдыхающих из Эстонии большим спросом.
С другой стороны, увеличился поток туристов в Болгарию, Грецию и другие европейские страны.
Эстонские туроператоры способны нынче предложить поездки на любой вкус и кошелек: не только бессмертные и относительно доступные хиты продаж - популярные курорты Турции и Египта, но и дальние экзотические направления, такие как Мальдивы или Маврикий.
С учетом того, что новые тренды в предпочтениях и запросах эстонских туристов теперь активно формируются в соцсетях по принципу «увидел – захотел», подобные поездки также востребованы на рынке, отмечает Елена Гавронски.
Нет ли сегодня в туристической отрасли ощущения нового близкого кризиса, надвигающейся беды – что все вновь рано или поздно может рухнуть?
«Никакого страха нет. Мы уже прошли через столько трудностей, сквозь огонь, воду и медные трубы - пережили и извержения вулканов, и теракты, и пандемию», - отвечает Гавронски.
«Жизнь продолжается. И естественно, что люди при первой возможности опять желают путешествовать, - поясняет эксперт. – А мы помогаем людям воплотить их мечты в реальность, отправляем туристов за прекрасными эмоциями, с которыми они возвращаются обратно в Эстонию».
О чем еще говорим в подкасте:
- Необычные новые туристические направления в нынешнем году: куда едем?
- Зачем простому человеку какой-то туроператор? Все ведь и так грамотные…
- Отель «шесть звезд» - неужели такое бывает?
- Делаем выбор - отдыхать в Эстонии или за рубежом?
- Стоит ли ловить горящие путевки?
- Можно ли сэкономить, отправляясь на отдых в несезон?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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