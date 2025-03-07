На внеочередном саммите Европейского совета была достигнута принципиальная договоренность о необходимости усиления военной обороноспособности стран Европейского союза на фоне угрозы со стороны России. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги (Партия реформ) сообщил, что вскоре представит правительству конкретное предложение о том, как Эстония могла бы использовать дополнительные средства.
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Министр финансов Лиги представит правительству план увеличения оборонного бюджета
Предложенный председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен финансовый план предусматривает выделение 800 миллиардов евро: 150 миллиардов - в виде заемных средств из семилетнего бюджета ЕС, а 650 миллиардов евро должны быть профинансированы из национальных бюджетов стран-членов при условии, что это не приведет к нарушению финансовых правил ЕС.