Министр финансов Лиги представит правительству план увеличения оборонного бюджета

Предложенный председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен финансовый план предусматривает выделение 800 миллиардов евро: 150 миллиардов - в виде заемных средств из семилетнего бюджета ЕС, а 650 миллиардов евро должны быть профинансированы из национальных бюджетов стран-членов при условии, что это не приведет к нарушению финансовых правил ЕС.

«Я представлю свои предложения правительству», - заявил Лиги в ответ на вопрос Postimees о том, какие шаги Эстония может предпринять в ближайшее время. Однако раскрывать детали он не стал. Ранее министры от Партии реформ заявляли, что целевой уровень оборонных расходов составит 5% ВВП, а министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) отмечал, что в следующем году эти расходы значительно превысят 4% ВВП.