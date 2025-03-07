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Министр финансов Лиги представит правительству план увеличения оборонного бюджета

Перевод: Каролина Вертяева
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Министр финансов Эстонии Юрген Лиги.
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги. Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/Scanpix

На внеочередном саммите Европейского совета была достигнута принципиальная договоренность о необходимости усиления военной обороноспособности стран Европейского союза на фоне угрозы со стороны России. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги (Партия реформ) сообщил, что вскоре представит правительству конкретное предложение о том, как Эстония могла бы использовать дополнительные средства.

Предложенный председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен финансовый план предусматривает выделение 800 миллиардов евро: 150 миллиардов - в виде заемных средств из семилетнего бюджета ЕС, а 650 миллиардов евро должны быть профинансированы из национальных бюджетов стран-членов при условии, что это не приведет к нарушению финансовых правил ЕС.

«Я представлю свои предложения правительству», - заявил Лиги в ответ на вопрос Postimees о том, какие шаги Эстония может предпринять в ближайшее время. Однако раскрывать детали он не стал. Ранее министры от Партии реформ заявляли, что целевой уровень оборонных расходов составит 5% ВВП, а министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) отмечал, что в следующем году эти расходы значительно превысят 4% ВВП.

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