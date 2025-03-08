Начиная со следующей субботы, 15 марта, на столичных улицах появится новый вид легкого транспорта - мини-мопеды, которые можно будет взять напрокат, как уже привычные всем нам электросамокаты и велосипеды.
Для подписчиков
Проверим ⟩ Поставщик услуги: мини-мопед гораздо безопаснее самоката
С одной стороны, их появления наверняка ждет молодежь: интересно, ново, неожиданно. А с другой - пока неизвестно, как эти симпатичные мопедики впишутся в наш городской ландшафт, как будет с парковкой, не возникнут ли проблемы с соблюдением прав дорожного движения.