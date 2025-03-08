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Таллинн готовится к нашествию мини-мопедов: жителей города ждут проблемы

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Мини-мопеды из Латвии появятся на улицах Таллинна 15 марта.
Мини-мопеды из Латвии появятся на улицах Таллинна 15 марта. Фото: Ride Mobility

Начиная со следующей субботы, 15 марта, на столичных улицах появится новый вид легкого транспорта - мини-мопеды, которые можно будет взять напрокат, как уже привычные всем нам электросамокаты и велосипеды.

С одной стороны, их появления наверняка ждет молодежь: интересно, ново, неожиданно. А с другой - пока неизвестно, как эти симпатичные мопедики впишутся в наш городской ландшафт, как будет с парковкой, не возникнут ли проблемы с соблюдением правил дорожного движения.

Опасения и тревоги

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