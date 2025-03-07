Услышал крики и поспешил на помощь: неравнодушный житель Эстонии спас жизнь человеку

Сообщение об инциденте поступило в Спасательный центр в 13:46. «На льду у плотины Саэсааре находился человек с финскими санями. Он провалился под лед и держась за край льда. Находившийся неподалеку человек услышал крики о помощи, схватил грузовые ремни, подбежал к попавшему в беду и вытащил его. У пострадавшего было сильное переохлаждение и его доставили в больницу», - рассказал дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу.

Выход на лед внутренних водоемов запрещен с завтрашнего дня, то есть с 8 марта, но состояние льда уже и сейчас критическое. «Определенно не стоит выходить на лед. Он может быть толстым, но его состояние такое, что он все равно можно треснуть, - сказал Уусталу. - В настоящее время выход на лед действительно опасен для жизни, мы просим вас этого избегать. Если вы видите на льду людей, которые в опасности, необходимо сообщить об этом в Центр тревоги».