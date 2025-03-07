Если в начале недели цена на сырую нефть на мировом рынке упала ниже 70 долларов за баррель, то во второй половине недели коррекция вновь подняла цену нефти марки Brent выше 70 долларов. Сильные колебания вверх-вниз обусловлены неопределенностью на рынках в отношении будущего торговли и снижением спроса.
Circle K: продажи российского дизеля растут вопреки санкциям
По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрека Сасси, в настоящее время на рынок заметнее всего влияет политика США в отношении импортных пошлин. Введенная президентом США Дональдом Трампом 25% таможенная пошлина на мексиканский импорт заставила Мексику искать новых партнеров по экспорту нефти в Европе и Азии, и на мировой рынок поступает больше нефти, чем предполагалось изначально, что вызвало кратковременный ценовой шок.
«Несмотря на санкции и атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы, экспорт российского дизельного топлива увеличился на целых два процента до 1,17 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за последний год, - пояснил Сасси. - Кроме того, вероятно, поддавшись политическому давлению США, ОПЕК объявила, что текущие сокращения добычи будут пересмотрены и с апреля добыча будет увеличена. Такие новости привели к снижению цен на этой неделе, но, учитывая, что мы уже привыкли к ежедневным неожиданностям, влияние снижения цен в долгосрочной перспективе остается неопределенным».
Внешняя политика Трампа оказывает влияние и на внутреннюю экономику США, а банки с Уолл-стрит предупреждают, что текущие процессы на фондовом рынке указывают на риск рецессии. Отчет о запасах нефти в США демонстрирует снижение спроса и рост резервов, что также оказывает сдерживающее воздействие на цены на нефть.
«В целом, последние события оказались негативными с точки зрения цен и спроса, а на финансовых рынках царит нервное ожидание. Значительное влияние на цены оказывает и процесс мирного урегулирования войны в Украине. Сигналы о возможном заключении мира поднимают вопрос о смягчении введенных против России санкций, что может привести к увеличению поставок на рынок российской нефти, оказывая дополнительное давление на мировые цены», - отметил Сасси.
В феврале Управление энергетической информации США (EIA) прогнозировало, что в этом году мировая цена на сырую нефть будет на восемь процентов ниже, чем в прошлом году.