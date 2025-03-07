Согласно исследованию удовлетворенности, проведенному Kantar Emor, за последний год 82% жителей Эстонии приобретали лекарства по рецепту. Чаще всего это делали женщины, пожилые люди старше 65 лет, а также семьи, в которых есть нуждающиеся в постоянном уходе.
Каждый четвертый в Эстонии не выкупает выписанные лекарства
В прошлом году Касса здоровья компенсировала стоимость рецептурных лекарств на сумму 242 млн евро для 906 тысяч человек.
По словам руководителя фармацевтической службы Кассы здоровья Кейли Кыльвес-Тоомпуу, количество людей, покупающих лекарства в аптеках, осталось на уровне прошлого года. Однако уменьшилось число тех, кому предлагали более дешевые непатентованные аналоги рецептурных препаратов.
В последний раз при покупке лекарства в аптеке 57% людей получили предложение о более дешевом аналоге, но 14% из них отказались. Еще 34% отметили, что фармацевт не предлагал альтернативы, а только 4% сами попросили более дешевый вариант.
«Причины отказа могут быть разными, но чаще всего пациенты уверены, что оригинальный препарат действует лучше дженерика. Также люди привыкают к своим лекарствам и не хотят их менять», - пояснила Кыльвес-Тоомпуу.
Хотя уровень предложения более дешевых лекарств снизился, он остается стабильным на протяжении многих лет. Интересно, что пожилым людям (65+) и эстонцам дженерики предлагают чаще, в то время как молодые люди (18-30 лет) и представители других национальностей реже получают такие предложения в аптеке.
Руководитель Эстонской ассоциации аптек Ли Роотслане отметила, что для людей с хроническими заболеваниями особенно важно строго следовать предписаниям врача. Именно поэтому многие предпочитают не менять препараты, даже если их аналоги стоят чуть дешевле.
«Фармацевты всегда предлагают самые дешевые рецептурные лекарства, но в некоторых случаях выбора просто нет. Например, если на рынке еще нет дженериков для нового препарата или если врач назначил конкретное лекарство из-за особенностей состояния пациента», - пояснила Роотслане.
Исследование показало, что 27% людей, получивших рецепты в прошлом году, не купили их по разным причинам. Чаще всего это связано с тем, что болезнь прошла, или человек просто забыл купить лекарство.
Лекарства чаще всего не покупают мужчины 50–64 лет, женщины 18–49 лет и люди с низким доходом. Шесть процентов респондентов прямо указали, что не смогли позволить себе лекарства из-за финансовых трудностей.
Некоторые пациенты также отказывались от покупки, потому что считали лекарство ненужным, получали слишком много рецептов одновременно или пробовали препарат, но он им не подошел.
По словам Роотслане, сложившаяся ситуация показывает, что необходимо тщательнее оценивать назначение лекарств. «Некоторые пациенты принимают по 5, 10, а то и 15 разных препаратов одновременно. Важно понимать, действительно ли все они необходимы и как они взаимодействуют между собой. Мы надеемся, что в сотрудничестве с Кассой здоровья сможем в ближайшее время внедрить услугу оценки схем лечения пациентов», - заключила Роотслане.