Каждый четвертый в Эстонии не выкупает выписанные лекарства

В прошлом году Касса здоровья компенсировала стоимость рецептурных лекарств на сумму 242 млн евро для 906 тысяч человек.

По словам руководителя фармацевтической службы Кассы здоровья Кейли Кыльвес-Тоомпуу, количество людей, покупающих лекарства в аптеках, осталось на уровне прошлого года. Однако уменьшилось число тех, кому предлагали более дешевые непатентованные аналоги рецептурных препаратов.

В последний раз при покупке лекарства в аптеке 57% людей получили предложение о более дешевом аналоге, но 14% из них отказались. Еще 34% отметили, что фармацевт не предлагал альтернативы, а только 4% сами попросили более дешевый вариант.

«Причины отказа могут быть разными, но чаще всего пациенты уверены, что оригинальный препарат действует лучше дженерика. Также люди привыкают к своим лекарствам и не хотят их менять», - пояснила Кыльвес-Тоомпуу.

Хотя уровень предложения более дешевых лекарств снизился, он остается стабильным на протяжении многих лет. Интересно, что пожилым людям (65+) и эстонцам дженерики предлагают чаще, в то время как молодые люди (18-30 лет) и представители других национальностей реже получают такие предложения в аптеке.

Руководитель Эстонской ассоциации аптек Ли Роотслане отметила, что для людей с хроническими заболеваниями особенно важно строго следовать предписаниям врача. Именно поэтому многие предпочитают не менять препараты, даже если их аналоги стоят чуть дешевле.