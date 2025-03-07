На следующей неделе в крупнейших аэропортах Германии пройдут забастовки

В заявлении профсоюза говорится, что он вынужден прибегнуть к протестным действиям из-за нежелания работодателей удовлетворить требования работников в ходе продолжающихся тарифных переговоров. Ver.di добивается повышения заработной платы на восемь, или не менее чем на 350 евро в месяц, а также требует увеличить надбавки за тяжелые работы и предоставить дополнительные выходные дни.

«Сотрудники аэропортов выполняют незаменимую работу по обеспечению бесперебойной работы воздушного транспорта и несут значительную ответственность за безопасность всех пассажиров. Они тоже заслуживают достойной оплаты и лучших условий труда», - пояснила вице-председательница профсоюза Кристине Беле.

Забастовка затронет 11 аэропортов в ФРГ

По оценке объединения немецких аэропортов ADV, в результате забастовки, объявленной Ver.di, будет отменено более 3400 рейсов, пострадают около 510 000 пассажиров.

Аэропорт Берлин-Бранденбург 10 марта не будет принимать и отправлять рейсы, сообщается на его сайте. Пассажирам рекомендуют связаться со своей авиакомпанией или туроператором, чтобы перебронировать рейс. Аэропорты Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Гамбург также ожидают значительных перебоев в работе из-за забастовки.

Кроме того, протестные акции затронут аэропорты Штутгарт, Кельн/Бонн, Дюссельдорф, Дортмунд, Ганновер, Бремен и Лейпциг/Галле.