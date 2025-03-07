Omniva вводит динамическое ценообразование для посылок: тарифы будут зависеть от спроса

В течение трех месяцев стоимость отправки посылки для частных клиентов через платформу Minu Omniva может отличаться от стандартной.

При динамическом ценообразовании стоимость отправки посылки не фиксирована, а зависит от нескольких факторов - в первую очередь от загруженности и занятости конкретного посылочного автомата в данный момент. В период тестирования динамическое ценообразование будет применяться в девяти автоматах в Эстонии, Латвии и Литве, но только для посылок, оформленных через онлайн-сервис Minu Omniva.

«Это важный шаг в направлении оптимизации услуг доставки в странах Балтии. Используя основанное на данных ценообразование, которое адаптируется к спросу и доступности, мы надеемся предложить клиентам еще более гибкие, эффективные и конкурентоспособные услуги. В ходе тестирования мы оценим долгосрочную жизнеспособность динамического ценообразования и его влияние как на клиентов, так и на эффективность нашей работы», - заявил член правления Omniva Group Густс Музикантс.

Для тестирования выбраны посылочные автоматы, расположенные в плотно населенных районах, где поблизости есть и другие автоматы Omniva. Динамическое ценообразование доступно только при оформлении отправки через Minu Omniva, что позволяет клиентам в режиме реального времени видеть актуальные цены и выбирать оптимальный вариант - например, отправку по более низкой цене в другое время или через ближайший автомат с меньшей загруженностью.

Если тестирование пройдет успешно, Omniva может внедрить динамическое ценообразование и в других регионах, что станет началом новой, более умной и адаптивной логистической системы в странах Балтии.

В Эстонии тестирование динамического ценообразования проводится в следующих посылочных автоматах: Пярну Port Artur 2

Tiina Coop Konsum

Pärnu Turg Вильянди Coop Maksimarket

Vaksali Maxima X

Kaare Meie Kauplus Валга Siili Coop Konsum

Valga Maxima XX

Valga Kungla Coop Konsum