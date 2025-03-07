Omniva объявила на своем сайте, что с 6 марта начала тестирование динамического ценообразования в 27 посылочных автоматах в Эстонии, Латвии и Литве.
Omniva вводит динамическое ценообразование для посылок: тарифы будут зависеть от спроса
В течение трех месяцев стоимость отправки посылки для частных клиентов через платформу Minu Omniva может отличаться от стандартной.
При динамическом ценообразовании стоимость отправки посылки не фиксирована, а зависит от нескольких факторов - в первую очередь от загруженности и занятости конкретного посылочного автомата в данный момент. В период тестирования динамическое ценообразование будет применяться в девяти автоматах в Эстонии, Латвии и Литве, но только для посылок, оформленных через онлайн-сервис Minu Omniva.
«Это важный шаг в направлении оптимизации услуг доставки в странах Балтии. Используя основанное на данных ценообразование, которое адаптируется к спросу и доступности, мы надеемся предложить клиентам еще более гибкие, эффективные и конкурентоспособные услуги. В ходе тестирования мы оценим долгосрочную жизнеспособность динамического ценообразования и его влияние как на клиентов, так и на эффективность нашей работы», - заявил член правления Omniva Group Густс Музикантс.
Для тестирования выбраны посылочные автоматы, расположенные в плотно населенных районах, где поблизости есть и другие автоматы Omniva. Динамическое ценообразование доступно только при оформлении отправки через Minu Omniva, что позволяет клиентам в режиме реального времени видеть актуальные цены и выбирать оптимальный вариант - например, отправку по более низкой цене в другое время или через ближайший автомат с меньшей загруженностью.
Если тестирование пройдет успешно, Omniva может внедрить динамическое ценообразование и в других регионах, что станет началом новой, более умной и адаптивной логистической системы в странах Балтии.
В Эстонии тестирование динамического ценообразования проводится в следующих посылочных автоматах:
Пярну
- Port Artur 2
- Tiina Coop Konsum
- Pärnu Turg
Вильянди
- Coop Maksimarket
- Vaksali Maxima X
- Kaare Meie Kauplus
Валга
- Siili Coop Konsum
- Valga Maxima XX
- Valga Kungla Coop Konsum