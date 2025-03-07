Судебные исполнители сталкиваются с проблемами при изменении или снятии ареста с банковских счетов. Причина в том, что реестр исполнительных производств не может найти первоначальный арест.
Арест банковских счетов: сбои мешают должникам и взыскателям
По данным Бюро судебных исполнителей и управляющих по банкротству, часто возникают случаи, когда арестные уведомления, отправленные судебными исполнителями и подтвержденные реестром, не доходят до банка. В результате информация об арестах в исполнительном производстве не совпадает с данными на счетах должников.
«Из-за этих затянувшихся сбоев судебные исполнители не могут изменить условия ареста в соответствии с финансовым положением должников или освободить их банковские счета», - пояснила председатель правления Бюро судебных исполнителей и управляющих по банкротству Айве Колсар в письме министру юстиции и цифровых технологий Лийзе Пакосте.
Колсар также отметила, что эта проблема касается и ареста авансовых счетов Налогово-таможенного департамента. «Из-за сложившейся ситуации взыскатели не могут сразу получить свои деньги, а также нарушается порядок наложения арестов в банках», - добавила она.