Арест банковских счетов: сбои мешают должникам и взыскателям

По данным Бюро судебных исполнителей и управляющих по банкротству, часто возникают случаи, когда арестные уведомления, отправленные судебными исполнителями и подтвержденные реестром, не доходят до банка. В результате информация об арестах в исполнительном производстве не совпадает с данными на счетах должников.

«Из-за этих затянувшихся сбоев судебные исполнители не могут изменить условия ареста в соответствии с финансовым положением должников или освободить их банковские счета», - пояснила председатель правления Бюро судебных исполнителей и управляющих по банкротству Айве Колсар в письме министру юстиции и цифровых технологий Лийзе Пакосте.

Колсар также отметила, что эта проблема касается и ареста авансовых счетов Налогово-таможенного департамента. «Из-за сложившейся ситуации взыскатели не могут сразу получить свои деньги, а также нарушается порядок наложения арестов в банках», - добавила она.