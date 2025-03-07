Ящур был обнаружен на молочной ферме недалеко от города Дьёр на севере Венгрии, вблизи границы со Словакией. В хозяйстве содержится 1418 коров. Венгерские власти приняли меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни. По данным Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), в Эстонию из Венгрии не ввозились сельскохозяйственные животные, восприимчивые к этому заболеванию.
В Европе выявлен второй случай ящура
По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных PTA Олева Калда, выявление этого опасного заболевания - крайне тревожная новость. «Этот случай, несомненно, повлияет на всю отрасль скотоводства и торговлю. Венгерские власти совместно с фермой прилагают все усилия для ликвидации очага инфекции и предотвращения ее распространения. По заявлению венгерских специалистов, данный случай не связан с недавним случаем заражения буйволов в Германии», - пояснил Калда.
Первые признаки болезни у животных начали проявляться 3 марта, среди них были повышенная температура, повышенное слюноотделение и снижение аппетита. Диагноз был официально подтвержден 6 марта. В настоящее время исследуется штамм вируса и выясняется источник заражения.
По словам Калда, Венгрия приняла все необходимые меры. Он пояснил, что для предотвращения распространения болезни все зараженные животные на ферме будут ликвидированы. После этого будет проведена тщательная очистка и дезинфекция зданий и оборудования. Установлены зоны карантина: защитная зона радиусом три километра и зона наблюдения радиусом десять километров, в которых запрещено или ограничено перемещение животных и продукции животного происхождения.
Для выявления возможного распространения болезни проводится обследование восприимчивых животных, к которым относятся крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи.
Кроме того, в зараженном районе Венгрии введен полный запрет на перемещение животных сроком на 72 часа, который будет действовать до 17 марта. Запрещены выставки копытных животных, а также из-за угрозы распространения заболевания закрыты зоопарки и туристические объекты.
Так как очаг инфекции расположен в непосредственной близости от границы со Словакией, власти соседнего государства также приняли меры предосторожности, чтобы не допустить незаметного проникновения вируса и в случае необходимости оперативно отреагировать.
Рекомендации фермерам и путешественникам
В связи с этим владельцам хозяйств и всем, кто связан с животноводством, настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность. Тем, кто путешествует в Венгрию, следует избегать контактов с животными.
После возвращения из-за границы рекомендуется в течение 48 часов не посещать хозяйственные постройки, а также пересмотреть профилактические меры на ферме, которые могут снизить риск заражения животных. При входе в хозяйственные помещения необходимо тщательно мыть руки, сменить одежду и обувь. Владельцам хозяйств следует внимательно следить за состоянием своих животных и при малейших подозрениях на заболевание немедленно обращаться к ветеринару. Также, по возможности, необходимо избегать ввоза животных и продукции животного происхождения из зон повышенного риска.
Последний раз вспышка ящура в Венгрии была зафиксирована в 1973 году. Крупнейшая эпидемия ящура произошла в 2001 году в Великобритании, когда заболевание распространилось на более чем 2000 ферм. Для остановки распространения вируса тогда было уничтожено свыше шести миллионов голов крупного рогатого скота и овец.
Экономический ущерб от этой вспышки оценивается примерно в восемь миллиардов фунтов стерлингов. Эпидемия нанесла серьезный урон сельским регионам и вызвала значительное беспокойство среди населения по поводу безопасности говядины. В Эстонии последний случай ящура был зафиксирован в 1982 году.
Предотвращение распространения опасных болезней животных - это, прежде всего, обязанность владельцев хозяйств. Они должны внимательно следить за здоровьем своих животных и быть готовыми немедленно принять меры при малейшем подозрении на инфекцию. С момента выявления случая в Германии PTA активно распространяет информацию среди фермеров, ветеринаров, а также всех, кто занимается разведением животных или работой с продуктами животного происхождения.
Повышение осведомленности и строгий контроль за соблюдением биобезопасности являются ключевыми факторами в предотвращении распространения инфекционных заболеваний среди животных.
Для снижения риска распространения болезней животных необходимо тесное сотрудничество между владельцами хозяйств, ветеринарами и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия.
Кроме того, Департамент регулярно проводит учения по реагированию на экстренные ситуации, чтобы сохранять и развивать способность к оперативному реагированию в случае вспышек инфекционных заболеваний среди животных.
О заболевании:
Ящур - это особенно опасное инфекционное заболевание животных, которое считается наиболее разрушительным в экономическом плане среди всех болезней скота. При обнаружении ящура в стране вводятся торговые ограничения на продажу и экспорт животных, а также продукции животного происхождения.
Ящур - это остро протекающее и чрезвычайно заразное вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных. Оно характеризуется образованием болезненных язв и пузырей на слизистых оболочках ротовой полости, языке, носу, межкопытном пространстве и вымени. В некоторых случаях, особенно у молодых животных, болезнь сопровождается тяжелым поражением сердечной и скелетной мускулатуры. Ящуром в первую очередь заражаются крупный рогатый скот, а также свиньи, овцы, козы и многие дикие парнокопытные.
Заболевание широко распространено в Африке, на Дальнем Востоке и во многих странах Азии. В настоящее время Эстония официально свободна от ящура.
Пути распространения болезни
Основными разносчиками вируса являются инфицированные животные, включая бессимптомных носителей инфекции. Выделение вируса начинается примерно за четыре дня до появления первых клинических симптомов и может продолжаться в течение нескольких месяцев после выздоровления.
Вирус передается через слюну, молоко, мочу и фекалии зараженных животных. Свиньи могут заразиться, поедая зараженные пищевые отходы. Болезнь также распространяется воздушным путем, а вирус способен переноситься ветром на десятки километров.
Для предотвращения завоза болезни необходимо строго соблюдать меры биобезопасности. При подозрении на ящур следует незамедлительно сообщить об этом ветеринарному врачу.
Характерные симптомы болезни:
У крупного рогатого скота:
- лихорадка, потеря аппетита, дрожь, снижение удоя на 2–3 дня;
- обильное слюноотделение, характерные чмокающие звуки при жевании;
- хромота, нежелание опираться на пораженные конечности;
- появление пузырей на носу, губах, межкопытном пространстве и вымени;
- через 24 часа после появления пузырей они лопаются, образуются язвы.
Осложнения:
Возможны язвы на языке, воспаление пораженных участков, деформация копыт, мастит, хроническое снижение удоя, воспаление сердечной мышцы, выкидыши, потеря веса, нарушение терморегуляции (учащенное дыхание).
У молодых животных возможен летальный исход из-за поражения сердечной мышцы.