В Европе выявлен второй случай ящура

Так как очаг инфекции расположен в непосредственной близости от границы со Словакией, власти соседнего государства также приняли меры предосторожности, чтобы не допустить незаметного проникновения вируса и в случае необходимости оперативно отреагировать.

Рекомендации фермерам и путешественникам

В связи с этим владельцам хозяйств и всем, кто связан с животноводством, настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность. Тем, кто путешествует в Венгрию, следует избегать контактов с животными.

После возвращения из-за границы рекомендуется в течение 48 часов не посещать хозяйственные постройки, а также пересмотреть профилактические меры на ферме, которые могут снизить риск заражения животных. При входе в хозяйственные помещения необходимо тщательно мыть руки, сменить одежду и обувь. Владельцам хозяйств следует внимательно следить за состоянием своих животных и при малейших подозрениях на заболевание немедленно обращаться к ветеринару. Также, по возможности, необходимо избегать ввоза животных и продукции животного происхождения из зон повышенного риска.

Последний раз вспышка ящура в Венгрии была зафиксирована в 1973 году. Крупнейшая эпидемия ящура произошла в 2001 году в Великобритании, когда заболевание распространилось на более чем 2000 ферм. Для остановки распространения вируса тогда было уничтожено свыше шести миллионов голов крупного рогатого скота и овец.