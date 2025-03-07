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Михал: теоретически возможно остаться в коалиции только с «Ээсти 200» (1)

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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Константин Седнев

По словам премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), социал-демократы в правительстве занимались торможением процессов и непонятными инициативами. Поэтому Партия реформ теоретически готова продолжить управление страной вдвоем с партией «Ээсти 200», если социал-демократы не изменят свое поведение, пишет Rus.ERR.

Кристен Михал сказал, что планирует в понедельник обсудить с социал-демократами накопившиеся проблемы сотрудничества.

По его словам, правительство Партии реформ и «Ээсти 200» было бы правым правительством. «Оно смогло бы сделать довольно много из того, что мы хотим сделать», - подчеркнул Михал.

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