Кристен Михал сказал, что планирует в понедельник обсудить с социал-демократами накопившиеся проблемы сотрудничества.

По его словам, правительство Партии реформ и «Ээсти 200» было бы правым правительством. «Оно смогло бы сделать довольно много из того, что мы хотим сделать», - подчеркнул Михал.