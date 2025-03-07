Пятничное сравнение цен Circle K в столицах стран Балтии показывает, что цены на топливо в Таллинне и Риге за прошедшую неделю снизились, а в Вильнюсе остались практически неизменными.
ГРАФИКИ ⟩ Сравнение цен на топливо в странах Балтии: Таллинн смог удивить
В Таллинне цены на все виды топлива снизились на 6,5 центов по сравнению с предыдущей неделей. В Риге цены на бензин снизились на два цента, а на дизельное топливо - на цент за литр. В Вильнюсе цены на бензин за неделю не изменились, а дизельное топливо подорожало на цент.
В пятницу в столице Эстонии литр бензина 95 miles стоил 1,614 евро, что на два цента меньше, чем в Риге, и на 5,5 цента больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles в Таллинне составила 1,664 евро, что также на два цента меньше, чем в Риге, но на 0,6 цента больше, чем в Вильнюсе.
Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,514 евро, что на десять центов меньше, чем в Риге, и на 16,5 центов дешевле, чем в Вильнюсе.
Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.