ГРАФИКИ Сравнение цен на топливо в странах Балтии: Таллинн смог удивить

В Таллинне цены на все виды топлива снизились на 6,5 центов по сравнению с предыдущей неделей. В Риге цены на бензин снизились на два цента, а на дизельное топливо - на цент за литр. В Вильнюсе цены на бензин за неделю не изменились, а дизельное топливо подорожало на цент.

В пятницу в столице Эстонии литр бензина 95 miles стоил 1,614 евро, что на два цента меньше, чем в Риге, и на 5,5 цента больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles в Таллинне составила 1,664 евро, что также на два цента меньше, чем в Риге, но на 0,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,514 евро, что на десять центов меньше, чем в Риге, и на 16,5 центов дешевле, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.