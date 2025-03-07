В субботу отмечается Международный женский день - в этот праздник каждая женщина ждет от своих близких приятных сюрпризов. Postimees сравнил цветочные магазины и их курьерские услуги, чтобы выяснить, где можно отправить букет по самой выгодной цене, а где доставка обойдется дороже.
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ДОСТАВКА ЦВЕТОВ ⟩ В каком цветочном магазине самая дешевая курьерская услуга в Таллинне и за его пределами?
Самая выгодная доставка букета доступна в Marianne Lilleäri - если заказать там букет роз за 75 евро, курьерская услуга по Таллинну обойдется всего в 6,50 евро. Доставка за пределы города начинается от 9,90 евро.