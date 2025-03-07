ДОСТАВКА ЦВЕТОВ В каком цветочном магазине самая дешевая курьерская услуга в Таллинне и за его пределами?

В субботу отмечается Международный женский день - в этот праздник каждая женщина ждет от своих близких приятных сюрпризов. Postimees сравнил цветочные магазины и их курьерские услуги, чтобы выяснить, где можно отправить букет по самой выгодной цене, а где доставка обойдется дороже.