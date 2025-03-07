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ДОСТАВКА ЦВЕТОВ В каком цветочном магазине самая дешевая курьерская услуга в Таллинне и за его пределами?

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Красные розы.
Красные розы. Фото: Leonardo AI

В субботу отмечается Международный женский день - в этот праздник каждая женщина ждет от своих близких приятных сюрпризов. Postimees сравнил цветочные магазины и их курьерские услуги, чтобы выяснить, где можно отправить букет по самой выгодной цене, а где доставка обойдется дороже.

Самая выгодная доставка букета доступна в Marianne Lilleäri - если заказать там букет роз за 75 евро, курьерская услуга по Таллинну обойдется всего в 6,50 евро. Доставка за пределы города начинается от 9,90 евро.

Среди доступных вариантов также магазин Kannike - доставка по Таллинну стоит чуть меньше семи евро, а за городом придется заплатить более 12 евро.

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