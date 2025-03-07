Мировоззренческие разногласия с социал-демократами вряд ли стали неожиданностью для Партии реформ - они уже не раз работали вместе в разных коалициях. Однако нынешние социал-демократы - это уже не те «Умеренные», которыми они были в прошлом веке.

Как правило, Партии реформ удобнее сотрудничать с меньшими коалиционными партнерами, которые ради власти готовы поддерживать ее ключевые предвыборные обещания. Однако нынешняя ситуация с социал-демократами в правительстве выглядит иначе. В итоге складывается впечатление, что в политике тоже действует третий закон Ньютона: два тела воздействуют друг на друга силами одинаковой величины, но противоположного направления. Только с одной поправкой: в определенных условиях большее политическое тело может начать вращаться вокруг меньшего.

Вероятно, причина не только во влиянии социал-демократов, но факт остается фактом: Партия реформ в этой коалиции все больше теряет своё лицо. Складывается впечатление, что реальным лидером правительства становится Лаури Ляэнеметс.

Если когда-то Партия реформ выступала за рыночную экономику, предпринимательство и экономическое развитие, то сейчас в первую очередь вспоминаются приведение в порядок государственных финансов и отмена налогового горба. Первое, без значительных урезаний в государственном секторе, остается лишь имитацией деятельности, а второе с точки зрения экономического развития не является приоритетной мерой.