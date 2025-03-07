В правительстве наблюдается напряженность, которая достигла нового уровня после высказываний министра Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) о требованиях к пожертвованию продуктов. Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) публично раскритиковал ее инициативу. В последние дни недовольство из рядов Партии реформ выразили и другие ее представители.
Мировоззренческие разногласия с социал-демократами вряд ли стали неожиданностью для Партии реформ - они уже не раз работали вместе в разных коалициях. Однако нынешние социал-демократы - это уже не те «Умеренные», которыми они были в прошлом веке.
Как правило, Партии реформ удобнее сотрудничать с меньшими коалиционными партнерами, которые ради власти готовы поддерживать ее ключевые предвыборные обещания. Однако нынешняя ситуация с социал-демократами в правительстве выглядит иначе. В итоге складывается впечатление, что в политике тоже действует третий закон Ньютона: два тела воздействуют друг на друга силами одинаковой величины, но противоположного направления. Только с одной поправкой: в определенных условиях большее политическое тело может начать вращаться вокруг меньшего.
Вероятно, причина не только во влиянии социал-демократов, но факт остается фактом: Партия реформ в этой коалиции все больше теряет своё лицо. Складывается впечатление, что реальным лидером правительства становится Лаури Ляэнеметс.
Если когда-то Партия реформ выступала за рыночную экономику, предпринимательство и экономическое развитие, то сейчас в первую очередь вспоминаются приведение в порядок государственных финансов и отмена налогового горба. Первое, без значительных урезаний в государственном секторе, остается лишь имитацией деятельности, а второе с точки зрения экономического развития не является приоритетной мерой.
Дополнительные трения в коалиции вызывают разногласия по вопросу избирательных прав на местных выборах. Социал-демократы нехотя согласились на лишение права голоса граждан России, но продолжают отстаивать его сохранение для обладателей серых паспортов, которых в Эстонии около 60 000 человек.
Напряженность в коалиции объяснима, ведь поддержка Партии реформ среди избирателей с правом голоса упала до 16%, уступая уже не только «Отечеству» и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), но и с небольшой разницей приближающейся Центристской партии. При этом и социал-демократы не слишком отстают.
Сейчас для Партии реформ самое подходящее время, чтобы заново пересмотреть свои цели и поставить социал-демократов перед фактом: либо они поддерживают ключевые принципы политики, полезные для Эстонии, либо покидают правительство.
Три опорных пункта, выгодных как для Эстонии, так и для Партии реформ: избирательное право на местных выборах - только для граждан Эстонии и жителей стран ЕС, пересмотр налоговых повышений, а также решительные урезания в государственном секторе.
Объединившись с «Ээсти 200», Партия реформ могла бы получить небольшое парламентское большинство, которое, вероятно, могло бы рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны отдельных фракций и независимых депутатов.
«Ээсти 200» не станет проблемой, так как ее рейтинг уже долгое время остается ниже избирательного порога, и члены партии, скорее всего, уже тихо размышляют о своем будущем.
У Партии реформ ещё есть шанс.