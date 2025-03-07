Европейские правительства должны обеспечить, чтобы увеличенные расходы на оборону направлялись европейским компаниям, а не усиливали зависимость от США, заявил глава оборонного подразделения Airbus в интервью, опубликованном в пятницу.
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AIRBUS ⟩ Европе следует избегать американских компаний при перевооружении
«Если мы будем тратить дополнительные средства на оборону, закупая американские товары, то лишь закрепим свою зависимость от других», - заявил глава Airbus Defence and Space Михаэль Шеллхорн в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.