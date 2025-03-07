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AIRBUS Европе следует избегать американских компаний при перевооружении

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Истребители Eurofighter Typhoon.
Истребители Eurofighter Typhoon. Фото: Kaitseväe peastaap

Европейские правительства должны обеспечить, чтобы увеличенные расходы на оборону направлялись европейским компаниям, а не усиливали зависимость от США, заявил глава оборонного подразделения Airbus в интервью, опубликованном в пятницу.

«Если мы будем тратить дополнительные средства на оборону, закупая американские товары, то лишь закрепим свою зависимость от других», - заявил глава Airbus Defence and Space Михаэль Шеллхорн в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

«Датчане сейчас понимают, что идея защищать Гренландию с помощью американских истребителей F-35 может оказаться не такой уж хорошей»,- отметил он.

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