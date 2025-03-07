Приостановка военной помощи США Украине посеяла тревогу и неуверенность не только среди украинцев и европейских лидеров. Последствия такого решения ощутили даже в США — а именно, в небольшом городе Скрантон в штате Пенсильвания, в 7560 км от Киева. Там производится оружие, которое поставляется в том числе в Украину.
Завод в Скрантоне, где побывал Зеленский: как жителей американского города расколола помощь Украине
Это несколько адаптированный перевод репортажа корреспондента Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Скрантон известен прежде всего как место действия сериала «Офис» и родина экс-президента США Джо Байдена, но с начала российского вторжения в Украину он стал известен еще и благодаря своему артиллерийскому заводу.
Завод принадлежит правительству США и управляется оборонным подрядчиком General Dynamics. Он производит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды — ключевые боеприпасы, которые помогли украинцам сдерживать наступление российских войск.
В сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский посетил этот завод, пожав руки сотрудникам и осмотрел оборудование. После этой поездки республиканцы обвинили украинскую делегацию во вмешательстве в американские выборы.
Во время встречи в Овальном кабинете, на которой произошла перепалка между Зеленским и Трампом, вице-президент Джей Ди Вэнса, вице-президент вспомнил ту поездку и обвинил Зеленского в агитации «за оппозицию».
Скрантон — один из трех заводов в Пенсильвании, которые увеличили производство 155-миллиметровых снарядов с начала войны в Украине. Если в 2009-2017 годах эти заводы вместе производили около девяти тысяч снарядов в месяц, то к моменту визита Зеленского, как сообщал официальный портал армии США, производственные мощности выросли до 36 тысяч снарядов.
Несмотря на всю политическую драму, жители Пенсильвании продолжают считать свою работу олицетворением приверженности США Украине, говорит мэр Скрэнтона Пейдж Когнетти.
«У нас здесь есть несколько украинских церквей. У нас довольно большая диаспора украинских американцев», — говорит она.
Украинская католическая церковь Святого Владимира в Скрантоне собирала деньги для военных нужд и устраивала мероприятия с участием украинских солдат.
«Скрантон очень гордится своей историей поддержки Украины, — заявила Когнетти в комментарии Би-би-си. — Последние недели были очень трудными, поскольку что мы видим, как эта поддержка со стороны администрации США начинает иссякать».
«Возмутительно видеть, как политика США меняется и как, потенциально, США отворачиваются от Украины», — говорит Когнетти.
В заявлении в связи с визитом Зеленского генерал-лейтенант Крис Мохан отметил, что артиллерийский завод в Скрантоне «обеспечивает военных необходимыми боеприпасами тогда, когда нужно, и там, где нужно, и продолжает укреплять арсеналы США по всему земному шару».
По словам Когнетти, с начала полномасштабной войны в Украине на заводе появились десятки новых рабочих мест. На момент визита Зеленского там работало около 400 человек.
Но теперь, когда администрация Трампа оказывает давление на Зеленского с целью прекращения войны, роль Скрантона в геополитике может быть сведена на нет.
В среду советник по национальной безопасности США Майк Уолтц подтвердил, что Белый дом приостановил обмен разведданными с Киевом, заявив журналистам: «Мы сделали шаг назад».
По его словам, администрация Трампа пересматривает «все аспекты этих отношений».
Республиканские законодатели поддержали недавние действия Трампа, которые, по их мнению, являются ключевыми для переговоров о прекращении войны.
«Я думаю, что президент просто хочет собрать всех за столом переговоров, и, по моему мнению, он добивается прогресса», — сказал журналистам сенатор от Южной Дакоты Майк Раундс.
Существует несколько оценок того, сколько военной помощи Соединенные Штаты предоставили Украине, показал анализ BBC Verify.
По оценкам немецкого Кильского института, общая сумма составила 119,7 млрд долларов. Министерство обороны США выделило 182,8 млрд долларов, включая расходы на операцию «Атлантическая решимость» — ответ на вторжение России в Украину.
Член комитета Верховной Рады по обороне Федор Вениславский сообщил Би-би-си, что без военной помощи США солдаты на передовой смогут продержаться, «возможно, полгода».
В этом регионе расположено несколько оборонных заводов, в том числе Lockheed Martin и крупнейший центр обслуживания Tobyhanna Army Depot, также производящий некоторые виды оружия для Украины.
Представители Скрантонского артиллерийского завода отказались комментировать, как приостановка помощи Украине может повлиять на завод и рабочие места. По словам местных чиновников, любое решение не окажет сильного влияния на экономику Скрантона.
Завод «ни в коем случае не является крупнейшим работодателем, — сказал президент внепартийной Торговой палаты Скрэнтона Боб Дуркин. — Но это очень важный работодатель. Работа здесь действительно высокого качества. Это хорошо оплачиваемые рабочие места, позволяющие содержать семью».
Жители Скрантона о войне и помощи Украине
За пределами завода мнения местных жителей о войне и помощи Украине расходятся. Несмотря на то, что Скрантон находится на северо-востоке Пенсильвании — штате, исторически поддерживающем демократов, республиканцы добились здесь существенных политических успехов.
На выборах 2024 года Трамп победил в этом штате, но с небольшим отрывом уступил Камале Харрис конкретно в округе Лакавонна, где находится Скрантон. При этом на выборах в Конгресс республиканец Роб Бреснахан обошел демократа Мэтта Картрайта всего на 6,2 тыс голосов.
Во вторник, незадолго до выступления Трампа в Конгрессе, местные жители в баре Poor Richards поспорили о том, какую роль должен играть их город на мировой арене.
«Меня разозлило, как Трамп вел себя на встрече с Зеленским», — говорит 35-летний Брэндон Люкс, работающий в психиатрическом центре в Скрантоне. — Приостановка государственного финансирования Украины прямо сейчас, по моему мнению, точно будет иметь последствия здесь, в нашем городе».
Однако другие жители считают, что Трамп правильно поступил, оказав давление на Зеленского и пересмотрев поддержку Байденом Украины.
«У нас нет для них денег, мы должны в первую очередь позаботиться о наших людях», — сказала Фрэн Фитцджеральд, которая называет себя «большой поклонницей» Трампа.
Фрэн Фицджеральд выразила надежду, что администрация Трампа сможет направить тратящиеся на войну в Украине средства на такие проекты, как ремонт «ужасных дорог» и выбоин в Скрантоне.
Электрик Майк Пирсон голосовал за Трампа, но пока не всегда согласен со всеми его действиями. Он обеспокоен тем, что Илон Маск и его Департамент эффективности правительства (DOGE) поставят под угрозу его пособия по социальному обеспечению. Он надеется выйти на пенсию в течение следующих пяти лет.
Однако Майк Пирсон повторил слова президента о том, что США должны тратить деньги не за границей на конфликты вроде войны в Украины, а у себя дома.
«Мы — мировой банк, мы — мировой страховой полис, — сказал он. — Нам нужно остановиться».