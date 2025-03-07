Завод в Скрантоне, где побывал Зеленский: как жителей американского города расколола помощь Украине

Украинская католическая церковь Святого Владимира в Скрантоне собирала деньги для военных нужд и устраивала мероприятия с участием украинских солдат.

«Скрантон очень гордится своей историей поддержки Украины, — заявила Когнетти в комментарии Би-би-си. — Последние недели были очень трудными, поскольку что мы видим, как эта поддержка со стороны администрации США начинает иссякать».

Готовые к погрузке снаряды стоят в два этажа и в несколько рядов. Фото: Reuters

«Возмутительно видеть, как политика США меняется и как, потенциально, США отворачиваются от Украины», — говорит Когнетти.

В заявлении в связи с визитом Зеленского генерал-лейтенант Крис Мохан отметил, что артиллерийский завод в Скрантоне «обеспечивает военных необходимыми боеприпасами тогда, когда нужно, и там, где нужно, и продолжает укреплять арсеналы США по всему земному шару».

По словам Когнетти, с начала полномасштабной войны в Украине на заводе появились десятки новых рабочих мест. На момент визита Зеленского там работало около 400 человек.

Но теперь, когда администрация Трампа оказывает давление на Зеленского с целью прекращения войны, роль Скрантона в геополитике может быть сведена на нет.

В среду советник по национальной безопасности США Майк Уолтц подтвердил, что Белый дом приостановил обмен разведданными с Киевом, заявив журналистам: «Мы сделали шаг назад».

По его словам, администрация Трампа пересматривает «все аспекты этих отношений».

Республиканские законодатели поддержали недавние действия Трампа, которые, по их мнению, являются ключевыми для переговоров о прекращении войны.