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Социал-демократы непреклонны: у серопаспортников должно остаться право голоса на муниципальных выборах

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Серый паспорт;
Серый паспорт; Фото: Stanislav Moshkov

В понедельник коалиционные партии должны снова обсудить вопрос лишения избирательного права, однако социал-демократы по-прежнему уверены, что обладатели серых паспортов должны сохранить право голоса.

Глава фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Мадис Каллас заявил, что их позиция предельно ясна - граждане России и Беларуси не должны принимать участие в муниципальных выборах, но обладатели серых паспортов должны сохранить право голоса.

«У меня нет никакой информации о том, что кто-то внутри нашей партии думает иначе, но мы договорились обсудить этот вопрос в понедельник как с коалиционными партнерами, так и между собой», - добавил Каллас.

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