В понедельник коалиционные партии должны снова обсудить вопрос лишения избирательного права, однако социал-демократы по-прежнему уверены, что обладатели серых паспортов должны сохранить право голоса.
Для подписчиков
Социал-демократы непреклонны: у серопаспортников должно остаться право голоса на муниципальных выборах
Глава фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Мадис Каллас заявил, что их позиция предельно ясна - граждане России и Беларуси не должны принимать участие в муниципальных выборах, но обладатели серых паспортов должны сохранить право голоса.