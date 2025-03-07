Социал-демократы непреклонны: у серопаспортников должно остаться право голоса на муниципальных выборах

Глава фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Мадис Каллас заявил, что их позиция предельно ясна - граждане России и Беларуси не должны принимать участие в муниципальных выборах, но обладатели серых паспортов должны сохранить право голоса.

«У меня нет никакой информации о том, что кто-то внутри нашей партии думает иначе, но мы договорились обсудить этот вопрос в понедельник как с коалиционными партнерами, так и между собой», - добавил Каллас.