В пятницу присяжные в Лондоне признали граждан Болгарии Ваню Габерову, Катрин Иванову и Тихомира Иванчева виновными в шпионаже в пользу России. Еще трое их подельников признали вину ранее. В этом тексте наши коллеги рассказывают, чем эти люди занимались.
Как шесть граждан Болгарии участвовали в операциях против «врагов Путина» в Европе
В статье наших коллег из Отдела расследований Би-би-си упоминаются лица и организации, которым российские власти присвоили следующие статусы: Роман Доброхотов — «иностранный агент», The Insider — «иностранный агент», «нежелательная организация», Bellingcat — «иностранный агент», «нежелательная организация», Христо Грозев — «иностранный агент», Кирилл Качур — «иностранный агент».
Роман Доброхотов привык постоянно оглядываться.
Его расследования действий режима Владимира Путина (например, материал с разоблачением агентов, ответственных за отравление в Солсбери) сделали этого российского журналиста мишенью для Кремля.
Когда он, главный редактор издания The Insider, в 2021 году ждал посадки на самолет из Будапешта в Берлин, он не обратил внимания на стоявшую за ним брюнетку. В Берлине ему предстояло дать показания по делу об убийстве в столице Германии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Журналист также не придал никакого значения тому, что в самолете брюнетка села на соседнее место. Не заметил он и закрепленной у нее на плече камеры, которая записывала происходящее.
В то утро эта женщина прилетела в Будапешт из Лондона, чтобы следить за журналистом. Информацию о рейсе, которым летел Доброхотов, она получила заранее.
Когда самолет приземлился, женщина - это была гражданка Болгарии Катрин Иванова - отправила сообщение в телеграме:
Затем она отправила еще два сообщения.
Партнер брюнетки Биcер Джамбаcов, с которым она жила в районе Харроу на севере Лондона, ждал ее и Доброхотова в Берлине.
Еще одна женщина — сотрудница аэропорта, которую следователи называют Цветкой, — к тому времени уже прилетела из Лондона в Берлин. В Берлине она была еще одной «парой глаз».
Они потеряли Доброхотова из виду.
Ячейка работала уже не один год и вела слежку за «врагами России» по всей Европе. Ее лидеры придумывали, как организовать компрометирующие ситуации, похищения и убийства в интересах Кремля.
Присяжные в Лондоне 7 марта признали трех членов ячейки — Ваню Габерову, Катрин Иванову и Тихомира Иванчева — виновными в сговоре с целью совершения преступления. Еще трое ранее сами признали свою вину.
«Мы находимся в ситуации, когда выживут только некоторые из нас», — скажет позже Доброхотов в интервью Би-би-си.
«Это будут либо российские журналисты и правозащитники, либо Владимир Путин и его убийцы», — пояснил журналист.
Еще один участник телеграм-чата — 47-летний болгарин Орлин Русев — наблюдал за происходящим в Берлине из Британии.
Один из сообщников Русева рассказывает, что тому очень нравилось заниматься шпионажем. Адрес электронной почты, который приписывают Русеву, включает символы «007», напоминая о самом известном в мире секретном агенте.
Русев переехал в Великобританию в 2009 году. Там он основал компанию, занимающуюся мониторингом и анализом трафика связи, который подразумевал перехват сообщений и других сигналов электронных устройств.
Когда сотрудники полиции обыскали бывший гостевой дом с 33 комнатами в Грейт-Ярмуте на берегу Северного моря, где Русев жил с женой и пасынком, они обнаружили, по оценке одного из экспертов, «огромное количество технического оборудования для слежки, которое можно было использовать для обеспечения пристального наблюдения».
Эксперт мог бы выразиться и более образно. Полицейские по сути нашли пещеру Аладдина, замаскированную под захламленный домик у моря.
Сложные устройства для перехвата сообщений стоимостью 175 000 фунтов стерлингов; радиочастотные глушители; скрытые камеры, спрятанные в детекторах дыма, ручке, солнцезащитных очках и даже в мужских галстуках; стопка поддельных удостоверений личности и оборудование для их изготовления. На виду лежал зашифрованный жесткий диск. На ноутбуке Русева были открыты чаты в телеграме.
Среди огромного количества оборудования полиция нашла визитку бывшего операционного директора финтех-компании Wirecard Яна Марсалека.
Русев впервые встретился с Марсалеком в 2015 году. По его воспоминаниям, их представил друг другу общий знакомый, которого Русев встретил в офисе британского инвестора и финансового советника.
Би-би-си ознакомилась с электронными письмами тех лет: Марсалек там обратился к Русеву за помощью в покупке у китайской компании защищенного мобильного телефона.
Тогда Ян Марсалек занимал пост операционного директора немецкой компании Wirecard. Хотя в Financial Times уже начали появляться статьи с критикой деловой практики Wirecard, репутация компании как звезды европейского финтеха еще не пострадала. Тогда — на пике своего успеха — Wirecard оценивалась более чем в 20 миллиардов фунтов стерлингов (25,23 млрд долларов США).
Теперь Марсалек, скрывась от преследований по делу о мошенничестве после банкротства Wirecard в 2020 году, руководил операциями Русева.
Вместе они — Русев и Марсалек — планировали операции против журналистов, диссидентов, политиков и даже украинских военных, которые, по их данным, проходили обучение на американской военной базе в Штутгарте. Они обсуждали продажу Китаю американских дронов, которые были захвачены на поле боя в Украине. Все это они делали в интересах России.
Будучи связанным с российской разведкой, Марсалек, предположительно, может скрываться от немецкого суда в Москве. В Великобритании ему не предъявлено обвинений.
Группа, которую нанял Русев, не состояла из шпионов в расхожем понимании этого слова.
Вместе с Джамбазовым, который работал медицинским курьером, и Ивановой, ассистенткой в лаборатории, он нанял косметолога Ваню Габерову, у которой был салон красоты в лондонском районе Актон; художника и маляра Тихомира Иванчева; и Ивана Стоянова — бойца смешанных единоборств с превдонимом «Разрушитель». Следы боев Стоянова были видны на его лице.
Сосед двух обвиненных членов ячейки довольно скептически отнесся к их возможной причастности к шпионажу. По его словам, они были слишком глупы и ничего не знали. При этом он восхищался «огромными икрами» «Разрушителя».
Но нельзя сказать, что они плохо справлялись с возложенными на них задачами. Роман Доброхотов не смог узнать никого из членов группы, когда сотрудники полиции показали ему их фотографии.
В группе была четкая иерархия. Русев отчитывался перед Марсалеком, который, в свою очередь, передавал информацию «друзьям в России». Русев руководил работой граждан Болгарии, которых он называл своими «миньонами», а Джамбазова их главой.
«Здесь нет начальников», — написал Джамбазов, когда давал задание Иванчеву. Тем не менее, на телефоне Джамбазова контакт художника Иванчева был записан как «миньон».
Личные отношения в группе были довольно запутанными. Джамбазов и Иванова были в длительных отношениях и жили вместе. Габерова и Иванчев состояли в отношениях до 2022 года.
Когда в феврале 2023 года полиция ворвалась в квартиру косметолога на северо-западе Лондона, то обнаружила Джамбазова и Габерову вместе в постели.
В период с августа 2020 года по февраль 2023 года Марсалек и Русев обменялись 78 747 сообщениями в телеграме.
Благодаря этим сообщениям были раскрыты как минимум шесть операций, которые шпионская ячейка выполняла в течение нескольких лет. Четыре из них были направлены против «врагов путинского режима».
Помимо слежки за Доброхотовым, ячейка вела наблюдение за местом, где жил в Вене журналист-расследователь Христо Грозев. Камеры, установленные в окне расположенной рядом съемной квартиры, были направлены на входную дверь квартиры журналиста.
За Грозевым вели слежку во время перелетов, его фотографили в отеле в Валенсии, когда он завтракал с сооснователям расследовательского проекта Bellingcat Эллиотом Хиггинсом.
Грозев, бельмо на глазу для российских разведслужб, был под наблюдением и когда встречался в Болгарии с торговцем оружием — жертвой покушения на убийство, организацию которого сооснователь Bellingcat связывал с российским государством.
Габерова получила указания подружиться с ним.
В Черногории ячейка занималась поисками Кирилла Качура, бывшего сотрудника Следственного комитета России, который попал в немилость Кремлю.
Они очень хотели произвести впечатление на своих покровителей.
Поблизости действовала еще одна шпионская группировка, работавшая на Россию, в которой состояла и беспрестанно курившая блондинка под кодовым именем «Красный воробей».
Марсалек и Русев обсуждали похищение и убийство как Грозева, так и Качура. Это были не пустые угрозы — одного из коллег Качура уже вывезли в Москву.
Их целью был и Бергей Рыскалиев — бывший политик из Казахстана, получивший статус беженца и живущий в элитной квартире рядом с лондонским Гайд-парком. За его домом было установлено наблюдение.
Иван Стоянов, признавший свое участие в заговоре, был замечен, когда он сидел в припаркованной Toyota Prius по адресу Рыскалиева. Автомобиль вызвал подозрение у помощника бывшего казахстанского политика, и он записал номерной знак.
Когда Стоянова спросили, что он там делает, «Разрушитель» заявил, что он работает курьером больницы в районе Кенсингтон (где живет Рыскалиев). На следующий день на его лобовом стекле появился логотип Национальной службы здравоохранения (NHS).
Обвинение говорит, что предоставление информации о таком политическом диссиденте, как Рыскалиев, «основано на попытках России контролировать дипломатические отношения».
Действительно, затем Марсалек дал Русеву другое задание: хитроумную схему организации фейкового протеста у посольства Казахстана. Она включала в себя кровь, сброшенную дронами, фальшивую кампанию по защите прав человека с участием движения Just Stop Oil, письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, рекламу на автобусах в Лондоне и так и не сфабрикованное порнографическое дипфейк-видео с сыном президента Казахстана.
По замыслу, Россия затем помогла бы разнервничавшимся службам безопасности Казахстана «разоблачить» ответственных за происходящее «активистов».
В феврале 2022 года Марсалек и Русев обсуждали возможность слежки за Христо Грозевым в Киеве, куда он, по их данным, приехал.
Но их предложение о помощи было отклонено.
Спустя менее трех недель российские танки вторглись в Украину через восточную, южную и северную границы страны.
Позднее, в том же 2022 году, Марсалек спросил у Русева, может ли один из его IMSI-перехватчиков (специальное устройство для перехвата коммуникаций) быть использован для слежки за украинскими военными в Германии. Русев пообещал достать девайс из своего «гаража Индианы Джонса», где тот «пылился».
Марсалек неоднократно возвращался к этой теме.
К февралю 2023 года Русев и Марсалек планировали послать Джамбазова и «еще одного человека» в Штуттгарт, где, по их данным, украинские военные учились работать с ЗРК Patriot.
Если бы их миссия удалась и они бы перехватили данные мобильных телефонов украинских военных, они затем могли бы использовать эти данные, чтобы определить местоположение этих военных на поле боя. Это бы привело Россию к противовоздушных комплексам, предоставленным западными странами.
«Это был в высшей степени серьезный шпионаж», — сказала прокурор Элисон Морган присяжным в суде.
Но, прежде чем они смогли осуществить свой план, их арестовали: Джамбазова, Иванову, Габерову и Стоянова в Лондоне, Русева — в его гостевом доме в Грейт-Ярмуте.
Хотя Иванчев назвал себя полиции у квартиры Габеровой, его арестовали только через год.
На первом допросе в полиции он заявил, что до этого уже поговорил с представителями МИ-5 (британской контрразведки). Допрос был приостановлен.
Никто из этих шести не отрицал своих действий.
Русев, Джамбазов и Стоянов признали вину еще до суда. Иванова, Габерова и Иванчев заявили, что не знали, что работали на Россию. Присяжные согласились с этим.
Им грозило до 14 лет тюрьмы. Приговор им будет оглашен 7 мая.
Но это еще не конец.
«Если режим не сменится, то будут появляться все новые и новые группы людей, которые придут, чтобы убить или похитить тебя», — сказал Роман Доброхотов Би-би-си.
«На самом деле, это мотивирует нас продолжать свою работу. С самого начала я был уверен, что это находится под прямым контролем Владимира Путина. При его диктатуре ты никогда не возьмешь на себя ответственность за такого рода политические действия. Это должен быть прямой указ президента».
«Путин — психопат, не знающий границ», — сказал Доброхотов.
- Дело Русева: куратор российской шпионской ячейки грезил «успешной операцией в Британии после неудачи со Скрипалями»
- Суд над болгарами, подозреваемыми в шпионаже: одна из операций предполагала кибератаку на украинских военных
- Дело Русева: куратор российской шпионской ячейки грезил «успешной операцией в Британии после неудачи со Скрипалями»