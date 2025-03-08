Как шесть граждан Болгарии участвовали в операциях против «врагов Путина» в Европе

BBC

Если бы их миссия удалась и они бы перехватили данные мобильных телефонов украинских военных, они затем могли бы использовать эти данные, чтобы определить местоположение этих военных на поле боя. Это бы привело Россию к противовоздушных комплексам, предоставленным западными странами.

«Это был в высшей степени серьезный шпионаж», — сказала прокурор Элисон Морган присяжным в суде.

Но, прежде чем они смогли осуществить свой план, их арестовали: Джамбазова, Иванову, Габерову и Стоянова в Лондоне, Русева — в его гостевом доме в Грейт-Ярмуте.

Хотя Иванчев назвал себя полиции у квартиры Габеровой, его арестовали только через год.

На первом допросе в полиции он заявил, что до этого уже поговорил с представителями МИ-5 (британской контрразведки). Допрос был приостановлен.

Никто из этих шести не отрицал своих действий.

Русев, Джамбазов и Стоянов признали вину еще до суда. Иванова, Габерова и Иванчев заявили, что не знали, что работали на Россию. Присяжные согласились с этим.

Им грозило до 14 лет тюрьмы. Приговор им будет оглашен 7 мая.

Но это еще не конец.

«Если режим не сменится, то будут появляться все новые и новые группы людей, которые придут, чтобы убить или похитить тебя», — сказал Роман Доброхотов Би-би-си.

«На самом деле, это мотивирует нас продолжать свою работу. С самого начала я был уверен, что это находится под прямым контролем Владимира Путина. При его диктатуре ты никогда не возьмешь на себя ответственность за такого рода политические действия. Это должен быть прямой указ президента».

«Путин — психопат, не знающий границ», — сказал Доброхотов.