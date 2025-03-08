Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

По словам пресс-секретаря полиции, в волости Виймси автомобиль вылетел с дороги и врезался в забор и дерево. Насколько известно, находившиеся в машине люди не получили серьезных травм.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Сводка за сутки

По данным полиции, за прошедшие сутки произошло два тяжелых ДТП.

В 10:08 в Ляэнемаа в деревне Ууэмыйза на 69-м километре Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого был 69-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, врезался сзади в Lexus, которым управлял 48-летний мужчина. В больницу была доставлена 49-летняя пассажирка Lexus.

В 17:08 в Таллинне у дома на улице Вялья,1 на перекрестке столкнулись автомобили Hyndai Getz, которым управлял 39-летний мужчина, и Mercedes-Benz Vito, за рулем которого был 45-летний мужчина. Водитель Hyndai был доставлен в больницу. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Также от вождения были отстранены девять водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.