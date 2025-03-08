Это были изнурительные, эмоциональные и напряженные семь дней для президента Украины Владимира Зеленского.
«Шок и предательство»: взгляд изнутри на тяжелую неделю Владимира Зеленского
От Овального кабинета до Европейского совета в Брюсселе - большую часть недели мы находились в компании украинского лидера, наблюдая за тем, как он предпринимал дипломатические маневры с чрезвычайно высокими ставками, вступил в феерическое столкновение с Дональдом Трампом и боролся за сохранение западной поддержки для военных усилий Украины, пишут корреспонденты Би-би-си Мирослава Пеца и Дэниэль Уиттенберг.
Несмотря на то, что ближайшее окружение Зеленского хранит молчание, мы поговорили с высокопоставленными украинскими чиновниками, близкими к его команде. Они рассказали нам о том, как разворачивалась эта важная неделя.
По прошествии недели Зеленский и его советники все еще переживают шок от того, что произошло в Белом доме в прошлую пятницу.
«В воздухе витает запах предательства, — сказал Би-би-си один украинский политик, близкий к правительству. — Вся страна это чувствует, включая президента и его команду».
Зеленский прибыл в Вашингтон, рассчитывая сделать шаг к прекращению огня с Россией, почти ровно через три года после начала полномасштабного вторжения Владимира Путина.
Сцена была подготовлена: знаковая сделка с США по минеральным ресурсам была готова к подписанию. Аллею перед Белым домом украшали флаги, наготове стоял церемониальный почетный караул.
Мы наблюдали, как Зеленский выходит из черного внедорожника в своей фирменной толстовке военного образца с сосредоточенным выражением лица — он так же надеялся получить от США гарантии безопасности, как Штаты — редкоземельные металлы от Украины.
Трамп приветствовал его возле западного крыла шуткой: «Вы сегодня приоделись».
Мы последовали за ними в Овальный кабинет, и там церемонное настроение испортилось.
Зеленский выглядел расстроенным и, возможно, немного уставшим, когда он спорил с заметно разъяренным Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в перепалке, потрясшей мировую дипломатию.
Для тех, кто находится в лагере украинского президента, последствия были дезориентирующими.
«Они, как и весь остальной мир, были шокированы поведением американцев», — сказал источник, близкий к делегации.
«В окружении Зеленского существуют полярные мнения о том, было ли это ловушкой. Большинство считает, что это вполне возможно. Никто не может толком объяснить, что произошло».
То, как обошлись с украинским президентом, у многих вызвало гнев. Однако, оглядываясь назад, некоторые признают, что, по их мнению, Зеленский мог бы реагировать иначе.
«Трамп пытался доминировать, — сказал нам один из высокопоставленных украинских политиков. — Но Зеленский тоже привык быть главным. Когда в одной комнате находятся два таких альфа-самца, это неизбежно приведет к скандалу».
«Он мог бы быть более дипломатичным. Его ошибка в том, что он не промолчал, как Кир Стармер и Эммануэль Макрон», — добавил наш собеседник.
Другое объяснение, по мнению депутата от партии Зеленского Александра Мережко, заключается в том, что президент неправильно оценил момент.
«Я думаю, что Зеленский вел себя так, как будто перед ним Джо Байден, а с Трампом мы имеем дело с совершенно другим человеком», — сказал он.
Объятия с премьер-министром, чай с королем
Все еще не оправившись от фиаско в Белом доме, Зеленский досрочно проследовал до следующей остановки в своем турне — в Лондон.
На Даунинг-стрит Кир Стармер встретил его в буквальном смысле с распростертыми объятиями — несомненный контраст с напряженной атмосферой в Вашингтоне.
Затем последовала встреча у камина с королем в Сандрингемском дворце, а также запланированный саммит европейских лидеров.
Тем временем соцсетевая команда Зеленского заполнила ленты сообщениями о солидарности, которые он получал от мировых лидеров, отвечая на каждое из них словами «спасибо за поддержку».
«Стармер поступил умно, — говоит Александр Мережко, возглавляющий комитет по иностранным делам в украинском парламенте. — Он знал, что Зеленского нужно поддержать морально, и сумел это сделать».
«В конце концов, поездка в Лондон не была связана со стратегией — она была направлена на успокоение», — добавляет Мережко.
Напряженный график Зеленского наводил на вопросы о его возможном переутомлении.
«В офисе наблюдается некоторое выгорание — но не у президента, — сказал источник, близкий к его сотрудникам. — Несмотря на изнурительный график, президент постоянно заряжен энергией. Он очень крепкий».
Другой источник предположил, что остановка Зеленского в Лондоне дала ему необходимую перезагрузку: «Это был шок. Но, к счастью для Зеленского, у него есть опыт работы в шоу-бизнесе. Он выносливый и умеет делать хорошую мину при плохой игре».
Минимизация ущерба в Киеве
Вернувшись домой, Зеленский и его помощники стали разбираться с негативными последствиями произошедшего.
«Был период, когда мы не знали, что будет дальше, — сказал источник, близкий к его команде. — Но потом все стало ясно: нужно сохранить отношения Украины с союзниками в целости и сохранности».
Президент взялся за телефон и сделал более десятка звонков мировым лидерам — но не Трампу.
Возник вопрос, стоит ли отвечать на требование Трампа принести «ясные публичные извинения». Ответ Зеленского был твердым: нет.
«Насколько я понимаю, команда Зеленского на самом деле не чувствует себя виноватой, — сказал источник, связанный с его офисом. — Он просто пытался сказать Трампу правду».
Общественное мнение в Украине сплотилось вокруг президента. Даже те, кто никогда не поддерживал его, настаивали, что ему не за что извиняться.
Затем последовал еще один удар: США объявили, что приостанавливают военную помощь Украине. Вскоре после этого был прекращен и обмен разведданными.
«Это не стало неожиданностью, — сказал один из украинских чиновников. — Офис президента опасался, что это произойдет, больше недели. Признаки были тревожными, и нам не раз угрожали этим».
«Существует представление, что Трамп не хочет поддерживать Украину, — сказал другой чиновник. — Они чувствуют, что с этим ничего нельзя сделать, и, возможно, наш лучший вариант — обратиться к другим странам».
Зеленский решил написать письмо Трампу, подчеркнув приверженность Украины мирным переговорам. В социальных сетях он назвал их столкновение в Белом доме досадным.
Брюссель: битва продолжается
Затем снова в путь. Еще один ночной поезд из Украины. Еще один рейс — на этот раз в Брюссель, чтобы добиваться более мощной военной поддержки от ЕС.
Первоначально речь шла о том, что Зеленский будет выступать по видеосвязи из Киева. Но после Вашингтона было принято решение: он будет присутствовать лично. Посыл был ясен: Европа должна сделать больше.
«Без Зеленского было бы больше разговоров и никаких действий, — сказал источник, близкий к правительству. — Это было сделано для того, чтобы побудить европейских лидеров быть более решительными и оказать нам больше помощи».
Мы наблюдали за тем, как Зеленский шел по красной дорожке здания Europa Building, обмениваясь теплыми словами с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Хотя Украина была главной темой повестки дня, украинские национальные СМИ скептически оценили результаты пятничного саммита: в то время как лидеры согласовали план перевооружения для ЕС, Украина получила лишь «коммюнике».
Хотя дискуссии затянулись до поздней ночи, часть повестки дня, касающаяся Украины, была завершена к чаю, и тогда Зеленский отправился на встречу со своим вторым королем за неделю, Филиппом Бельгийским.
Союзники Зеленского настаивают на том, что он остается непоколебимым, но даже с учетом того, что переговоры с США должны возобновиться в Саудовской Аравии на следующей неделе, некоторые в Украине сомневаются, сможет ли он пережить такой публичный разрыв с Трампом.
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