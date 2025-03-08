«Шок и предательство»: взгляд изнутри на тяжелую неделю Владимира Зеленского

«Я думаю, что Зеленский вел себя так, как будто перед ним Джо Байден, а с Трампом мы имеем дело с совершенно другим человеком», — сказал он.

Объятия с премьер-министром, чай с королем

Король Карл III в сером костюме стоит у камина с Владимиром Зеленским в черной военной форме. Фото: Reuters

Все еще не оправившись от фиаско в Белом доме, Зеленский досрочно проследовал до следующей остановки в своем турне — в Лондон.

На Даунинг-стрит Кир Стармер встретил его в буквальном смысле с распростертыми объятиями — несомненный контраст с напряженной атмосферой в Вашингтоне.

Затем последовала встреча у камина с королем в Сандрингемском дворце, а также запланированный саммит европейских лидеров.

Тем временем соцсетевая команда Зеленского заполнила ленты сообщениями о солидарности, которые он получал от мировых лидеров, отвечая на каждое из них словами «спасибо за поддержку».

«Стармер поступил умно, — говоит Александр Мережко, возглавляющий комитет по иностранным делам в украинском парламенте. — Он знал, что Зеленского нужно поддержать морально, и сумел это сделать».

«В конце концов, поездка в Лондон не была связана со стратегией — она была направлена на успокоение», — добавляет Мережко.

Напряженный график Зеленского наводил на вопросы о его возможном переутомлении.

«В офисе наблюдается некоторое выгорание — но не у президента, — сказал источник, близкий к его сотрудникам. — Несмотря на изнурительный график, президент постоянно заряжен энергией. Он очень крепкий».