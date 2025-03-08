В США впервые за 15 лет осужденного казнили через расстрел

Ему предложили на выбор казнь на электрическом стуле или смертельную инъекцию. Его адвокаты заявили, что мужчина выбрал расстрел, так как сомневается в эффективности других двух методов.

Сигмон стал первым с 2010 года человеком, казненным в США через расстрел, и лишь четвертым с тех пор, как в стране был снят мораторий на смертную казнь, действовавший в 1972-1976 годы.

Дело Сигмона

Сигмон был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к смертной казни в 2002 году. По версии обвинения, в апреле 2001 года он ворвался в дом Дэвида и Глэдис Кларк в округе Гринвилл и убил их, поочередно избивая бейсбольной битой.

Затем Сигмон дождался, пока домой вернется их дочь Ребекка, и угрожая пистолетом, заставил ее сесть в свою машину. Девушке удалось вырваться и сбежать, несмотря на то, что Сигмон открыл ей вслед стрельбу.

После задержания Сигмон признался детективам, что собирался причинить ей вред. «Я не мог заполучить ее. Я не собирался отдавать ее никому другому», — говорил он.

На этой неделе Верховный суд Южной Каролины отклонил просьбу адвокатов Сигмона отложить исполнение приговора. Они хотели получить больше времени, чтобы узнать о препарате, который используется в штате для смертельных инъекций, а также выражали сомнения в том, что юридическое представительство Сигмона в 2002 году было адекватным.