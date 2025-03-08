67-летний заключенный Брэд Сигмон, осужденный за убийство родителей своей бывшей девушки с помощью бейсбольной биты в 2001 году, стал первым за 15 лет человеком, которого казнили в США путем расстрела.
В США впервые за 15 лет осужденного казнили через расстрел
Сигмон был расстрелян в пятницу после 18:00 по местному времени тремя добровольцами из исправительного департамента штата Южная Каролина. Они выстрелили ему в грудь с расстояния около 5 метров из винтовок со специальными пулями. Выстрелы были произведены одновременно.
Представитель департамента сказала, что свидетелями казни были три члена семьи убитых, а также духовный наставник Сигмона. Свидетели рассказали, что заключенные был привязан к стулу, под которым стояла емкость для сбора крови.
Установленная в штате процедура требует, чтобы лица, приговоренные к смертной казни через расстрел, были привязаны ремнями к стулу в камере для исполнения приговора. Затем заключенному прикладывают мишень к сердцу и надевают мешок на голову.
Перед казнью Сигмон сказал свидетелям, что хотел, чтобы его последнее слово «было словом любви и призывом к моим собратьям-христианам помочь нам положить конец смертным казням». После последнего слова ему на голову надели мешок.
Журналист Associated Press сообщил, что у казненного была красная мишень в форме яблочка, приставленная к его сердцу. Врач провел осмотр, который занял около 90 секунд, прежде чем объявить его мертвым в 18:08.
Использованные пули разработаны так, чтобы распадаться при ударе и наносить максимальный ущерб, однако медицинские эксперты спорят о том, насколько сильную боль они могут причинить.
Сигмон был приговорен к смертной казни за убийство семейной пары, совершенное в 2001 году. Убитые Дэвид и Глэдис Кларк были родителями девушки, которая решила разорвать с ним отношения.
Ему предложили на выбор казнь на электрическом стуле или смертельную инъекцию. Его адвокаты заявили, что мужчина выбрал расстрел, так как сомневается в эффективности других двух методов.
Сигмон стал первым с 2010 года человеком, казненным в США через расстрел, и лишь четвертым с тех пор, как в стране был снят мораторий на смертную казнь, действовавший в 1972-1976 годы.
Дело Сигмона
Сигмон был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к смертной казни в 2002 году. По версии обвинения, в апреле 2001 года он ворвался в дом Дэвида и Глэдис Кларк в округе Гринвилл и убил их, поочередно избивая бейсбольной битой.
Затем Сигмон дождался, пока домой вернется их дочь Ребекка, и угрожая пистолетом, заставил ее сесть в свою машину. Девушке удалось вырваться и сбежать, несмотря на то, что Сигмон открыл ей вслед стрельбу.
После задержания Сигмон признался детективам, что собирался причинить ей вред. «Я не мог заполучить ее. Я не собирался отдавать ее никому другому», — говорил он.
На этой неделе Верховный суд Южной Каролины отклонил просьбу адвокатов Сигмона отложить исполнение приговора. Они хотели получить больше времени, чтобы узнать о препарате, который используется в штате для смертельных инъекций, а также выражали сомнения в том, что юридическое представительство Сигмона в 2002 году было адекватным.
По данным Информационного центра по смертным казням, ни один губернатор Южной Каролины не помиловал заключенного, приговоренного к высшей мере наказания с 1976 года.
Как устроен расстрел
Казнь через расстрел является сложной процедурой.
Человека привязывают ремнями к стулу, под которым устанавливают чашу для сбора крови. На грудь ему надевают мишень, а на голову — мешок. Затем трое добровольцев, стоящих за занавеской, стреляют в него с расстояния в 15 футов (4,6 метра).
После того как прозвучат выстрелы, смерть заключенного должен подтвердить врач.
В Южной Каролине свидетелям разрешается наблюдать за казнью из-за пуленепробиваемого стекла, но исполнители приговора будут скрыты от глаз, чтобы их личности не были раскрыты.
В 2023 году в Южной Каролине был принят закон, требующий, чтобы личности членов команды, проводившей казнь, оставались в тайне. Закон также запрещает публикацию информации о закупках смертельных инъекционных препаратов, поскольку все большее число фармацевтических компаний отказываются предоставлять их для проведения казней.
Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) в январе подал иск, оспаривающий закон штата.
Как казнят людей в Южной Каролине
Южная Каролина потратила 54 000 долларов (41 841 фунт стерлингов) на строительство специальной камеры для расстрела в 2022 году, поскольку поставщики отказались предоставить тюремным чиновникам препараты для смертельных инъекций.
Закон штата, принятый в 2023 году, теперь скрывает многие подробности о процедуре введения смертельной инъекции, включая имена поставщиков и точный состав препаратов.
В Южной Каролине большинство заключенных, приговоренных к смертной казни, казнят с помощью электрического стула, но три последних казни были совершены с помощью инъекций, в состав которых входил пентобарбитал.
Трое мужчин были объявлены умершими через 20 минут после инъекции, хотя, казалось, что они перестали дышать через несколько минут. Недостаток информации об этих казнях вызвал критику в адрес властей за отсутствие прозрачности процедуры.
«Этот запрет не только еще больше отходит от практики государства публиковать информацию, связанную с исполнением смертных приговоров, но и криминализирует разглашение этой информации кем бы то ни было по любой причине», — говорится в жалобе, которую подал ACLU.
«Это заставляет замолчать ученых, врачей, журналистов, бывших сотрудников исправительных учреждений, юристов и граждан, которые тщательно изучали безопасность, эффективность, нравственность и законность использования смертельной инъекции в Южной Каролине», — отмечают в организации.
Брэд Сигмон также выразил свою обеспокоенность по поводу эффективности смертельной инъекции. Защита мужчины в своей последней жалобе ссылалась на то, что Южная Каролина опубликовала только одно из двух заключений о вскрытии казненных, которое показало необычное количество жидкости в легких.
Комментируя решение Сигмона выбрать расстрел в качестве способа казни, его адвокат сказал агентству Associated Press: «Он не хочет причинять такую боль своей семье, свидетелям или исполнителям казни. Но, учитывая ненужную и бессовестную секретность со стороны властей Южной Каролины, Брэд выбирает лучшее, что может».
С 1976 года в США только три человека были казнены путем расстрела.