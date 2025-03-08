Разработан план действий: Старый город ждут большие перемены

С 27 января по 28 февраля состоялась публичная презентация программы развития Старого города Таллинна на 2025–2035 годы.

Цель программы развития Старого города Таллинна – создать качественную среду жизни, в которой уделяется внимание сохранению культурного наследия, а предпринимательство способствует активной культурной жизни.

Вместе с программой развития будет подготовлен также план действий, в котором будут запланированы конкретные мероприятия для достижения основных целей развития и решения проблем.

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус (Соцдемы), основные отзывы по программе развития были ожидаемыми, и в отношении выявленных проблем город уже начал разрабатывать конкретные действия.

«Заключенное на этой неделе соглашение доброй воли между городом и развлекательными учреждениями для обеспечения ночного покоя в Старом городе – важный шаг в достижении целей, поставленных в программе развития», - сказала Липпус.

Следующим шагом станет разработка новых принципов для арендуемых помещений, находящихся в собственности города, которые будут учитывать не только максимизацию прибыли, но и возможность обеспечить местным жителям и туристам широкий и качественный выбор услуг и товаров.

По словам координатора по развитию Старого города Таллиннского департамента городского планирования Кайре Тооминг, в ходе публичного обсуждения все заинтересованные стороны могли предложить свои идеи и мнения.