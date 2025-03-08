Неудачный маневр: автомобиль перевернулся через крышу

В полиции сообщили, что автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 80-летний мужчина, на скользкой дороге выехал на встречную полосу. Затем водитель, вероятно, слишком резко повернул руль вправо, в результате чего он потерял управление над автомобилем и тот вылетел с дороги и перевернулся через крышу.