Сегодня, 8 марта, около 8:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Пыльва в деревне Косова произошло ДТП.
Неудачный маневр: автомобиль перевернулся через крышу
В полиции сообщили, что автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 80-летний мужчина, на скользкой дороге выехал на встречную полосу. Затем водитель, вероятно, слишком резко повернул руль вправо, в результате чего он потерял управление над автомобилем и тот вылетел с дороги и перевернулся через крышу.
Медики скорой помощи осмотрели водителя и, к счастью, он отделался лишь незначительными ссадинами, уточнила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.