Сб, 8.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Неудачный маневр: автомобиль перевернулся через крышу

Copy
Скорая помощь. Фото иллюстративное.
Скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Сегодня, 8 марта, около 8:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Пыльва в деревне Косова произошло ДТП. 

В полиции сообщили, что автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 80-летний мужчина, на скользкой дороге выехал на встречную полосу. Затем водитель, вероятно, слишком резко повернул руль вправо, в результате чего он потерял управление над автомобилем и тот вылетел с дороги и перевернулся через крышу.

Медики скорой помощи осмотрели водителя и, к счастью, он отделался лишь незначительными ссадинами, уточнила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх