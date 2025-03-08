Зависимость от технологий, на мой взгляд, уже становится опасной - как для отдельных людей, так и для общества в целом. Человек должен оставаться хозяином технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), а не наоборот.
Технологии начинают доминировать, если человек решает, что может позволить себе быть необразованным и ленивым. Мы не движемся к будущему, в котором адвокаты, судьи, прокуроры, а также и моя канцелярия избавятся от работы по защите правового государства, потому что все за нас сделает машина. Да, многое можно и нужно автоматизировать. Но если речь идет о судьбе человека, в споре окончательное решение должен принимать мудрый и сострадательный человек, который способен исправить ошибки машины.
Человек должен уметь мыслить творчески, нестандартно. А для этого нужен багаж знаний: с детства полученные факты, опыт, усвоенные уроки. Поэтому, на мой взгляд, учиться, в том числе заучивать, необходимо и в будущем. Нам также стоит привыкнуть излагать мысли кратко, ясно и индивидуально - по-человечески.
ИИ - прекрасный помощник. С его помощью меньшее количество людей сможет делать столько же или даже больше и лучше. Искусственный интеллект помогает анализировать огромные массивы данных, находить идеи для размышлений, проверять свои выводы, а в сложные моменты способен даже пошутить. Главное – уметь правильно ставить вопросы.
Мы должны вместе бороться за то, чтобы не слишком многие начали верить в возможность появления «просвещенного царя»