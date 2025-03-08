Многие знатоки искусственного интеллекта, насколько мне известно, смеются над такими заявлениями. Возможно, небезосновательно. Но если мы не будем еще лучше тренировать свой мозг с его триллионами нейронных связей и загадочными соединениями, смеяться будут уже не мы, а машины. А также те люди и общества, которые окажутся умнее нас.

На мой взгляд, разговоры о «душе», «личности» и «совести» искусственного интеллекта звучат как религиозные или идеологические рассуждения. Вера - дело личное. А вот идеологическое мышление неизбежно приводит к опасным ошибкам. В любой сфере.

Уважаемые адвокаты, судьи и прокуроры! Мы должны совместно бороться за то, чтобы не слишком многие поверили в возможность «просвещенного царя». К сожалению, и в Эстонии слишком часто создаются условия, при которых у хороших людей сжимаются кулаки в карманах, а душу переполняет протест.

Даже у порядочных людей может потемнеть в глазах, и тогда возникает ощущение, что как бы дальше ни было, но так продолжаться не может. Что все нужно сломать и строить заново. И это раздражение только подпитывается.

Что должны чувствовать и думать люди, которых не подозревают и не обвиняют в преступлениях, но которые вынуждены читать в газетах стенограммы их тайно прослушанных разговоров - разговоров, не имеющих никакого значения для расследования?