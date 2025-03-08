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Юлле Мадизе Есть опасность, что скоро мы начнем ждать «просвещенного царя» (1)

Перевод: Вера Копти
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Канцлер права Юлле Мадизе.
Канцлер права Юлле Мадизе. Фото: Mihkel Maripuu
  • Технологии берут верх, если человек считает, что может оставаться необразованным лентяем
  • К сожалению, наше собственное государство лишь подогревает недовольство людей
  • Пора прекратить нагнетание недоверия и враждебности к власти!

На сегодняшнем общем собрании адвокатуры я поделилась мыслями, которые считаю актуальными. К сожалению, и в Эстонии сделано слишком многое для того, чтобы даже у хороших людей сжимались кулаки в карманах, а душу переполняло раздражение. Даже у достойных людей может потемнеть в глазах, и тогда возникает ощущение, что как бы дальше ни было, но так, как сейчас, продолжаться не может, – написала канцлер права Юлле Мадизе в социальных сетях.

Зависимость от технологий, на мой взгляд, уже становится опасной - как для отдельных людей, так и для общества в целом. Человек должен оставаться хозяином технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), а не наоборот.

Технологии начинают доминировать, если человек решает, что может позволить себе быть необразованным и ленивым. Мы не движемся к будущему, в котором адвокаты, судьи, прокуроры, а также и моя канцелярия избавятся от работы по защите правового государства, потому что все за нас сделает машина. Да, многое можно и нужно автоматизировать. Но если речь идет о судьбе человека, в споре окончательное решение должен принимать мудрый и сострадательный человек, который способен исправить ошибки машины.

Человек должен уметь мыслить творчески, нестандартно. А для этого нужен багаж знаний: с детства полученные факты, опыт, усвоенные уроки. Поэтому, на мой взгляд, учиться, в том числе заучивать, необходимо и в будущем. Нам также стоит привыкнуть излагать мысли кратко, ясно и индивидуально - по-человечески.

ИИ - прекрасный помощник. С его помощью меньшее количество людей сможет делать столько же или даже больше и лучше. Искусственный интеллект помогает анализировать огромные массивы данных, находить идеи для размышлений, проверять свои выводы, а в сложные моменты способен даже пошутить. Главное – уметь правильно ставить вопросы.

Мы должны вместе бороться за то, чтобы не слишком многие начали верить в возможность появления «просвещенного царя» 

Многие знатоки искусственного интеллекта, насколько мне известно, смеются над такими заявлениями. Возможно, небезосновательно. Но если мы не будем еще лучше тренировать свой мозг с его триллионами нейронных связей и загадочными соединениями, смеяться будут уже не мы, а машины. А также те люди и общества, которые окажутся умнее нас.

На мой взгляд, разговоры о «душе», «личности» и «совести» искусственного интеллекта звучат как религиозные или идеологические рассуждения. Вера - дело личное. А вот идеологическое мышление неизбежно приводит к опасным ошибкам. В любой сфере.

Уважаемые адвокаты, судьи и прокуроры! Мы должны совместно бороться за то, чтобы не слишком многие поверили в возможность «просвещенного царя». К сожалению, и в Эстонии слишком часто создаются условия, при которых у хороших людей сжимаются кулаки в карманах, а душу переполняет протест.

Даже у порядочных людей может потемнеть в глазах, и тогда возникает ощущение, что как бы дальше ни было, но так продолжаться не может. Что все нужно сломать и строить заново. И это раздражение только подпитывается.

Что должны чувствовать и думать люди, которых не подозревают и не обвиняют в преступлениях, но которые вынуждены читать в газетах стенограммы их тайно прослушанных разговоров - разговоров, не имеющих никакого значения для расследования?

Например, административный произвол не имеет оправдания. Будь то важнейшие градостроительные планы или желание спасти мир путем незаконного давления на владельцев лесов и предпринимателей, либо же стремление создать государство-опекуна ценой свободы граждан: ни один лозунг, связанный с безопасностью, экологией или здравоохранением, не может оправдать нарушение Конституции.

Если протест станет слишком сильным, люди действительно могут поверить, что найдется кто-то, кто «твердой рукой» вытащит страну из болота. И такой человек обязательно появится! Но когда под его ногами окажутся уничтоженные суды, свобода слова и правовое государство, и станет ясно, что его власть держится на лжи и насилии, - сожалеть будет уже поздно. Для всех нас.

И, наконец, мелочь, но важная. Что должны чувствовать люди, которых не подозревают и не обвиняют в преступлениях, но которые вынуждены читать в прессе расшифровки их тайно прослушанных разговоров, не имеющих никакой доказательной ценности? Как этот материал попадает в суд, а затем в интернет, где его разрывает на части «сетевой трибунал»? Уважаемые адвокаты, это делает с нашими же людьми наше же государство! И мы все позволили этому случиться, а значит, несем коллективную ответственность.

Мое предложение: давайте прекратим нагнетание недоверия к государству и сеяние вражды. Уже сейчас я встречаю сограждан, которые говорят: «Как будто снова вернулись советские времена - по телефону лучше молчи».

Хорошо хоть, что скучать не приходится, и работы хватает. Спасибо вам!

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