Фото Женский день в выходной: продажи тортов выросли, а цветов упали

«Это было бы странным, если бы мужчины с цветами приходили бы поздравлять своих прекрасных коллег домой в выходные, - считает владелец цветочного бизнеса в Вильянди Marcus Lilled Ааре Каллас. - Если женский день выпадает на выходные, прекрасные коллеги остаются без цветов, поскольку постфактум их никто дарить не будет».