По словам кондитеров и флористов Вильянди, когда женский день выпадает на выходные, продажи тортов и пирожных увеличиваются, а продажи цветов снижаются. Однако празднование женского дня в этом году началось уже в пятницу.
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Фото ⟩ Женский день в выходной: продажи тортов выросли, а цветов упали
«Это было бы странным, если бы мужчины с цветами приходили бы поздравлять своих прекрасных коллег домой в выходные, - считает владелец цветочного бизнеса в Вильянди Marcus Lilled Ааре Каллас. - Если женский день выпадает на выходные, прекрасные коллеги остаются без цветов, поскольку постфактум их никто дарить не будет».