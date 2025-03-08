Узнайте, в каких случаях страховая фирма не возместит вам ущерб

Выявление проблем предотвращает серьезный ущерб

В ходе инспектирования специалисты проверяют соответствие зданий требованиям пожарной безопасности, включая конструкционные и организационные аспекты.

Тщательная проверка позволяет собственнику здания убедиться, что пожарная безопасность находится на должном уровне и все необходимые системы функционируют исправно. Директор дивизиона охранной техники G4S Прийт Орассон подчеркнул, что цель инспектирования пожарной безопасности - не формальная отметка о проверке, а выявление проблем и их устранение до того, как произойдет что-то серьезное.

Руководитель предприятия Mass, занимающегося перепродажей древесины, Сийм Кирсипуу поделился своим опытом: «Как только появилось новое требование, мы заказали инспектирование нашего склада. В ходе проверки была обнаружена серьезная проблема, которую мы смогли устранить благодаря специалисту по пожарной безопасности».

Кирсипуу отметил, что во время проверки выяснилось, что зона зарядки новых электропогрузчиков представляла потенциальную опасность, но с помощью эксперта проблему удалось решить до того, как произошел несчастный случай.

Орассон отметил, что при инспектировании важно учитывать не только видимые физические риски, но и уровень осведомленности сотрудников о требованиях пожарной безопасности.

«Так же, как в случае предприятия Кирсипуу, где в ходе проверки были внесены изменения в некоторые документы, специалисты могут помочь и с решением бюрократических вопросов, которые могут возникнуть во время инспектирования», – объяснил Орассон, почему необходимо проводить инспектирование пожарной безопасности.

Если произойдет несчастный случай...