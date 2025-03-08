Узнайте, в каких случаях страховая фирма не возместит вам ущерб

С 2021 года в Эстонии действует требование регулярно проводить инспектирование пожарной безопасности в крупных офисных, промышленных и складских зданиях, а также в гаражах. Как обстоят дела с этим, и является ли эта процедура всего лишь формальной обязанностью, или же она действительно помогает сэкономить и предотвратить крупный ущерб?
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Из недавнего пресс-релиза Спасательного департамента выяснилось, что значительное число предприятий игнорируют требование о проведении инспектирования пожарной безопасности, тем самым подвергая свои бизнес-помещения риску.
Многие предприятия в опасности
«Мы отправили напоминания еще в сентябре прошлого года. Тогда проверка не была проведена в 85 процентах промышленных и складских зданий, где она является обязательной. Ситуация немного улучшилась, но на 76 процентах таких объектов по-прежнему не проведено инспектирование пожарной безопасности», - отметил эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Георг Калде.
Кроме того, в паре сотен случаев было выявлено, что здание, зарегистрированное в регистре строений как промышленное или складское, на самом деле было перестроено, например, в мебельный магазин либо вовсе снесено, однако соответствующие изменения в регистр внесены не были.
Калде подчеркнул, что в результате проведения инспектирования пожарной безопасности собственник здания может быть уверен в том, что риск возникновения пожара на объекте сведен к минимуму.
Таким образом, инспектирование приносит собственнику здания ощутимую пользу: эксперт разъясняет требования пожарной безопасности, указывает на недостатки и дает рекомендации по их устранению.
Обязанность по организации инспектирования возлагается на владельца строения. Если у здания несколько владельцев (например, это офисное здание), ответственность за инспектирование лежит на собственнике.
Подробнее об инспектировании пожарной безопасности
- Всего инспектирование пожарной безопасности обязательно должно быть проведено на 8700 объектах, из них примерно 7100 - промышленные и складские здания.
- В 2024 году в используемых нежилых зданиях произошел 171 пожар, из них 93 - в промышленных и складских зданиях, 14 - в гаражах и 15 - в офисах. Имущественный ущерб от этих пожаров превысил шесть миллионов евро.
- Собственники промышленных и складских зданий площадью более 1000 м² должны были заказать инспектирование пожарной безопасности до 1 января 2024 года. Если здание используется не по назначению, необходимо обновить данные в регистре строений при помощи местного самоуправления.
- Узнать, обязано ли здание проходить инспектирование пожарной безопасности, его собственник может, войдя на портал безопасности Спасательного департамента.
- Дополнительную информацию можно получить на сайте Спасательного департамента и у инспектора по контролю пожарной безопасности в вашем регионе центра спасения.
- Инспектирование пожарной безопасности обязательно для офисных зданий площадью более 750 м², промышленных и складских зданий площадью более 1000 м², а также гаражей площадью более 1000 м².
Выявление проблем предотвращает серьезный ущерб
В ходе инспектирования специалисты проверяют соответствие зданий требованиям пожарной безопасности, включая конструкционные и организационные аспекты.
Тщательная проверка позволяет собственнику здания убедиться, что пожарная безопасность находится на должном уровне и все необходимые системы функционируют исправно. Директор дивизиона охранной техники G4S Прийт Орассон подчеркнул, что цель инспектирования пожарной безопасности - не формальная отметка о проверке, а выявление проблем и их устранение до того, как произойдет что-то серьезное.
Руководитель предприятия Mass, занимающегося перепродажей древесины, Сийм Кирсипуу поделился своим опытом: «Как только появилось новое требование, мы заказали инспектирование нашего склада. В ходе проверки была обнаружена серьезная проблема, которую мы смогли устранить благодаря специалисту по пожарной безопасности».
Кирсипуу отметил, что во время проверки выяснилось, что зона зарядки новых электропогрузчиков представляла потенциальную опасность, но с помощью эксперта проблему удалось решить до того, как произошел несчастный случай.
Орассон отметил, что при инспектировании важно учитывать не только видимые физические риски, но и уровень осведомленности сотрудников о требованиях пожарной безопасности.
«Так же, как в случае предприятия Кирсипуу, где в ходе проверки были внесены изменения в некоторые документы, специалисты могут помочь и с решением бюрократических вопросов, которые могут возникнуть во время инспектирования», – объяснил Орассон, почему необходимо проводить инспектирование пожарной безопасности.
Если произойдет несчастный случай...
Одно из самых затратных последствий несвоевременного проведения инспектирования пожарной безопасности связано со страховкой. Так, если в здании происходит пожар, а обязательное инспектирование пожарной безопасности не было проведено в срок, страховая фирма может отказать в компенсации ущерба.
«К сожалению, число пожаров в нежилых зданиях с годами существенно не снизилось. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но нужно учитывать также материальный ущерб и безопасность окрестностей», - добавил Калде.
По словам Орассона, инспектирование пожарной безопасности полностью оправданно. Оно дает душевное спокойствие и уверенность в том, что предприятие соблюдает все требования, а риск возникновения пожара сведен к минимуму.
Специалист видит все под другим углом
Руководитель предприятия Mass Сийм Кирсипуу признает, что специалист по пожарной безопасности смотрит на объект иначе, чем собственник или работник предприятия: он замечает то, на что они могут не обратить внимания. Кирсипуу призывает всех соблюдать требование по проведению инспектирования, ведь потенциальные потери из-за пожара могут оказаться колоссальными в плане как имущества, так и человеческих жизней.