ИСТОРИЯ Независимый город Нымме под боком у столицы

В конце 1930-х в Эстонии ввели новый административный принцип: 33 существовавших на тот момент в стране города стали делиться на столицу (Таллинн), город первой степени (Тарту как город более чем с 50 тысячами жителей), а также города второй (от 10 до 50 тысяч жителей) и третьей степени (самая многочисленная категория - города с населением менее 10 тысяч человек).

В наши дни рейтинг выглядел бы несколько иначе: например, сильно выросло число жителей Кохтла-Ярве и Маарду, появился Силламяэ, а Печоры более не входят в состав Эстонии. Но наиболее любопытный факт, который бросается в глаза: среди городов второй степени присутствует Нымме с 20 тысячами жителей.

Все дело в том, что Нымме действительно был отдельным городом. В статусе города Нымме пробыл недолго: с 1926 года (до этого это был поселок) по 1940-й, когда его присоединили к Таллинну. Тем не менее, именно в эти 15 лет были заложены основные черты района, который развивался по последнему слову европейского градостроительства и планирования. Но началось все за полвека до этого.

Смелые идеи эксцентричного барона