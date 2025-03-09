Весенние выходные - отличное время, чтобы исследовать прежде малознакомые уголки своего города. Таллиннцы могут для этого отправиться в тихий, но не менее интересный район Нымме, тем более что когда-то он был отдельным городом, пишет историк Иван Лаврентьев.
ИСТОРИЯ ⟩ Независимый город Нымме под боком у столицы
В конце 1930-х в Эстонии ввели новый административный принцип: 33 существовавших на тот момент в стране города стали делиться на столицу (Таллинн), город первой степени (Тарту как город более чем с 50 тысячами жителей), а также города второй (от 10 до 50 тысяч жителей) и третьей степени (самая многочисленная категория - города с населением менее 10 тысяч человек).
В наши дни рейтинг выглядел бы несколько иначе: например, сильно выросло число жителей Кохтла-Ярве и Маарду, появился Силламяэ, а Печоры более не входят в состав Эстонии. Но наиболее любопытный факт, который бросается в глаза: среди городов второй степени присутствует Нымме с 20 тысячами жителей.
Все дело в том, что Нымме действительно был отдельным городом. В статусе города Нымме пробыл недолго: с 1926 года (до этого это был поселок) по 1940-й, когда его присоединили к Таллинну. Тем не менее, именно в эти 15 лет были заложены основные черты района, который развивался по последнему слову европейского градостроительства и планирования. Но началось все за полвека до этого.
Смелые идеи эксцентричного барона
В 1870 году запустили железнодорожное сообщение между Таллинном и Палдиски. Пару лет спустя поезд стал делать остановку и в районе современного Нымме. Станция стала обрастать дачами жителей Таллинна, участки под которые им сдавал в аренду или продавал местный помещик Николай фон Гленн. К концу века в районе было порядка 300 дач.
Гленн реализовал не все земли: в одном месте он присмотрел участок для себя и принялся за строительство. Первым был построен замок, наверняка известный многим читателям по советской экранизации «Собаки Баскервилей». Потом возле замка возвели скульптуры Калевипоэга и крокодила, а также построили оранжерею и смотровую башню, которую много лет спустя превратят в обсерваторию.
Во время Первой мировой войны критичное общественное отношение к немцам привело к тому, что Гленна обвинили в передаче сигналов на море со своей башни. Правда это или нет, но в 1918 году семья Гленнов эмигрировала, и пять лет спустя барон умер в далекой Бразилии.
Сегодня бронзовый Гленн приветствует посетителей Ныммеского рынка, его экстравагантные скульптуры радуют глаз, а неподалеку даже есть семейная усыпальница Гленнов, превратившаяся в небольшой парк: довольно редкое в Эстонии явление, когда по соседству с жилыми домами находится такой своеобразный объект.
Передовой город-сад
Специфика Нымме заключается в том, что большая часть района/города построена в соответствии с генеральным планом от 1926 года. Над планировкой работали ведущие эстонские архитекторы Эрнст Кюнерт и Роберт Натус. Они же спроектировали и многие частные дома и общественные здания, что гарантирует целостный и, несомненно, эстетичный облик района.
Нымме был поделен на три зоны, для каждой был предписан минимальный размер домов; также запрещалось делать крышу из тростника, соломы и дранки – облик должен был указывать, что это не бедный район. Отдельно регулировались требования к саду: не слишком большой и не слишком маленький, определенная доля хвойных деревьев, ориентация на улицу.
Примечательно, что архитекторы наметили центр Нымме к югу от железной дороги. Новая площадь должна была появиться в районе улицы Хийу: задумка угадывается в симметричной радиальной структуре окрестных улиц. Там же планировалось построить главный символ отдельного города - ратушу, а также ряд спортивных объектов, но они были выстроены лишь частично.
Вскоре у этого плана появились противники - владельцы участков к северу от железной дороги. Их голос оказался весомее, поэтому рынок был открыт именно там. Главное здание построено в 1930 году, сгорело и было восстановлено в 2010 году.
Особенно внушительной по своим размером архитектурной доминантой сложившегося центра Нымме остается построенное в 1934 году здание бывшего кинотеатра с гламурным названием Victoria Palace. В здании также располагалось кабаре с рестораном. Характерно, что в советские годы слишком западное название заменили на семантически близкое «Выйт». Сейчас в здании работает театр.
К началу Второй мировой Нымме насчитывал 3350 жилых домов и почти 30 общественных зданий, в том числе восемь школ и целый ряд санаториев.
Сейчас это один из самых зеленых районов Таллинна, где можно гулять как по тихим улицам, так и по многочисленным лесным массивам и паркам. Последних в районе тоже с десяток, причем некоторые отличаются любопытной ландшафтной архитектурой – например, миниатюрный парк Равила с многоуровневыми террасами, зелеными насаждениями и фонтаном.
Несбывшиеся планы на болоте
Приятную прогулку можно организовать и на болоте Пяэскюла - по большей его части можно ходить по дорожкам или деревянным настилам. Но стоит учесть, что весной уровень воды поднимается и местами могут пригодиться резиновые сапоги. В более теплое время года, если повезет, на болоте можно найти растущие в природе орхидеи - всего их в Пяэскюла насчитывается целых 17 видов.
Забавно, но именно в этой части Нымме можно рассказать о целом ряде несбывшихся затей. Во-первых, в этом районе не были выстроены все намеченные улицы - на карте хорошо видно, как обрываются улицы Кааре и Угала. В разные эпохи через болото планировали проложить железную дорогу и шоссе, а также усилить течение крохотной речки и построить свою гидроэлектростанцию.
В 1950-х на болоте стали добывать торф, что привело к его усыханию и повысило риск пожаров. В 1970-х на том же месте открыли свалку - изначально временно, но в итоге свалка проработала почти 30 лет. Сейчас на ее месте холм, ставший самой высокой точкой Таллинна - 66 метров над уровнем моря. В 1990-х в газетах фантазировали о том, как вокруг холма проложат гребной канал.
Фантазии были не чужды эстоноземельцам и сто лет назад: на некоторых планах Нымме тех лет можно увидеть, что на месте болота планируется построить аэродром. Корни этих идей уходят в дореволюционное время: в 1914 г. неподалеку даже работала мастерская, где собирали корпуса самолетов. Впрочем, это уже совсем другая история.
При подготовке материала использована статья Karin Hallas-Murula. Aedlinnad ja aedlinlik planeerimine Eestis 1920.-1930. aastatel. Raamatus: Epp Lankots, Triin Ojari (toim.) Eesti linnaehituse ajalugu 1918-2020, Eesti Kunstiakadeemia: 2024, lk 89-92.