В пятницу в центре Валга в новом светлом помещении открылся магазин одежды Horos. На открытии также прошел показ мод.
Фото ⟩ На месте банка открылся магазин одежды
Новый магазин компании расположен на месте, где ранее был ныне закрытый офис Swedbank. Ранее этот магазин работал неподалеку от этого же места, на углу улиц Куперьянови и Неуланди.
Член правления Horos OÜ Анита Тамм рассказала, что в старом помещении ощущалась острая нехватка места. «У нас действительно не было достаточно места для товаров. И, конечно же, мы хотели предложить нашим клиентам новое красивое место. Например, в нашем старом помещении была одна примерочная, и клиентам постоянно не хватало места. Иногда даже примеряли одежду между вешалками и в других местах. Мы очень довольны выбором», - подытожила Тамм.
Она добавила, что в новом помещении есть большой торговый зал - просторный и белый. «Здесь нас хорошо видно, перед зданием есть и парковка».
На открытии Тамм вспомнила, что 4 марта Horos исполнилось восемь лет. «Мы открыли магазин в 50 метрах отсюда. Это место навсегда останется в моем сердце, там были совершены великие дела. Пусть новое место будет полно еще больших свершений и еще более амбициозных идей. Сегодняшний день напоминает мне о том чувстве, которое я испытала, когда восемь лет назад в наш магазин вошел первый покупатель. Мое сердце замерло. Я дрожала как осиновый лист. Но улыбка не сходила с моего лица», - сказала она.
«Horos - это не просто компания. Чудеса случаются с нами постоянно. Одно из величайших чудес заключается в том, что я смогла управлять этой компанией вместе с моим дорогим мужем. Меня часто спрашивают, каково это - работать в одном кабинете с мужем каждый день, является ли это для меня испытанием. Но я всегда говорю, что очень приятно находиться рядом с красивым, умным и воспитанным мужчиной. Эрол вложил много времени и энергии, чтобы открыть это место. Конечно, звезды иногда сталкиваются, но в результате их столкновений рождаются новые миры», - добавила предпринимательница.
Руководительница компании также поблагодарила своих клиентов и партнеров.
Компания также организовала показ мод по случаю открытия. «Мы пригласили женщин Эстонии на показ мод. Здесь вы не увидите топ-моделей, но поверьте мне, мы наслаждаемся каждым моментом на этой сцене», - представила Тамм.