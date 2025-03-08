В преддверии Международного женского дня цветочный рынок Виру в Таллинне готовился к наплыву покупателей: поступило более 200 000 цветов.

Самыми востребованными из года в год остаются красные, розовые и белые розы, а также тюльпаны.

«Особенно популярны тюльпаны, - символ весны - представленные во всех цветах радуги. Если в обычные дни их покупают по пять-десять штук, то перед праздником люди предпочитают большие пышные букеты», - сказала ранее специалист по маркетингу AS Tallinna Arendused Кятлин Лест.

В этом году женский день стали праздновать заранее в пятницу, поэтому если обычно продавцы цветов работали в авральном режиме лишь один день, то в этом году спрос будет высоким с пятницы по воскресенье.

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