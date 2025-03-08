Миниатюрную страну чудес в Гамбурге посетили 25 миллионов человек

Этот самый большой в мире действующий железнодорожный макет находится в квартале Шпайхерштадт - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь воплотили детскую мечту братья Фредерик и Геррит Брауны (Frederik und Gerrit Braun), начавшие создавать свою модель мира в миниатюре в 2001 году.

В целом за два с лишним десятилетия на развитие и расширение экспозиции было потрачено около 40 миллионов евро - такая цифра приводится в документальном фильме «Страна чудес - от детской мечты до всемирного успеха», вышедшем на экраны прошлой весной.

Золотой билет в Страну чудес

Как сообщает информационное агентство dpa, в пятницу, 7 марта, Миниатюрная страна чудес приняла своего 25-миллионого посетителя. Для юбилейного гостя здесь подготовили подарок - вечный золотой билет, который в 09 часов и 20 минут получила 59-летняя Дорина Триллицш (Dorina Trillitzsch) из Тюрингии.

Второй такой билет торжественно вручили супругу 25-миллионной гостьи. Оба пришли в Миниатюрную страну чудес уже в третий раз. Дорина Триллицш также получила возможность стать, так сказать, частью экспозиции и выбрать место, где будет установлена миниатюрная фигурка - изображение юбилейной посетительницы.

Уже в эту пятницу она появится в саду на территории княжества Монако рядом с кошками, греющимися на солнце. На открытие раздела, посвященного Монако, в апреле 2024 года в Гамбург приезжали князь Альбер II и княгиня Шарлен вместе со своими детьми.

История успеха

В прошлом году число посетителей этой достопримечательности Гамбурга достигло почти 1,6 миллиона человек. 75 процентов пришлось на туристов из Германии, 25 процентов - на детей и взрослых из других государств. Слоты на вход нужно бронировать за несколько месяцев - особенно, во время школьных каникул в разных федеральных землях Германии и соседних странах, что следует учитывать при планировании поездки в этот город.

Общая площадь всех тематических разделов этого железнодорожного макета уже превышает 1600 квадратных метров. При этом протяженность путей для миниатюрных поездов достигает почти 17 тысяч метров и будет увеличиваться в ближайшие годы.