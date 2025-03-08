В 2024 году женщины занимали 33,4% мест в национальных парламентах стран ЕС, что на 5,6 процентных пункта больше, чем в 2014 году, передает ERR.
Сколько женщин в парламентах стран ЕС: Эстония отстает от соседей
Наибольшая доля женщин-парламентариев была зарегистрирована в Швеции (45,6%), Финляндии (45,5%) и Дании (44,7%), а наименьшая — на Кипре (14,3%), в Венгрии (14,6%) и Румынии (19,5%), сообщает статистическая служба Европейского союза «Евростат».
В Эстонии этот показатель был равен 28,7%. Наша страна занимает в Евросоюзе 18-е место, уступая в том числе Латвии (31%) и Литве (34%).
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.