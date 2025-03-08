Российские власти заявили, что нашли четырехлетнего ребенка, который является гражданином Финляндии

Рязанские власти получили запрос от Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей РФ. В ведомстве уточнили, что гражданин Финляндии сообщил о возможном похищении ребенка. После этого финские власти обратились к России за помощью в рамках международного соглашения о защите детей.

По данным местных СМИ, российские власти связались с матерью мальчика 2021 года рождения. Его обнаружили в Рязани, по адресу, указанному гражданином Финляндии. Российские власти отчитались о проведении беседы с матерью.

В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили Yle, что не будут давать дополнительные комментарии по этому поводу.

«Россия подписала Гаагскую конвенцию о похищении детей. Этим вопросом занимается Минюст», – указали во внешнеполитическом ведомстве.

Yle обратилось в Министерство юстиции, однако там не стали комментировать этот случай.