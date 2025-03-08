Кая Каллас о произошедшем сегодня ночью: Путин не заинтересован в мире в Украине

«Российские ракеты продолжают беспрестанно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку - в противном случае еще больше украинских мирных жителей заплатят самую высокую цену», - написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в сети X.