Российский президент Владимир Путин не заинтересован в мире, заявила в субботу глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя обстрел Украины российскими войсками.
Кая Каллас о произошедшем сегодня ночью: Путин не заинтересован в мире в Украине
«Российские ракеты продолжают беспрестанно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку - в противном случае еще больше украинских мирных жителей заплатят самую высокую цену», - написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в сети X.
Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.— Kaja Kallas (@kajakallas) March 8, 2025
Once again, Putin shows he has no interest in peace.
We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price.
В ночь с 7 на 8 марта российские военные нанесли несколько ударов по украинским городам Доброполье в Донецкой области и Богодухов в Харьковской, сообщает Русская служба Би-би-си в своем Telegram. Погибли 14 мирных жителей, 37 получили ранения, в том числе пять детей.