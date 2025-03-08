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Кая Каллас о произошедшем сегодня ночью: Путин не заинтересован в мире в Украине

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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Российский президент Владимир Путин не заинтересован в мире, заявила в субботу глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя обстрел Украины российскими войсками.

«Российские ракеты продолжают беспрестанно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку - в противном случае еще больше украинских мирных жителей заплатят самую высокую цену», - написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в сети X.

В ночь с 7 на 8 марта российские военные нанесли несколько ударов по украинским городам Доброполье в Донецкой области и Богодухов в Харьковской, сообщает Русская служба Би-би-си в своем Telegram. Погибли 14 мирных жителей, 37 получили ранения, в том числе пять детей.

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