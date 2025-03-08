В апреле вырастет размер пенсии, но и пенсию, и другие социальные выплаты придется ждать на несколько дней дольше. Также со средней пенсии придется платить больший подоходный налог, чем раньше.
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В апреле пенсия поступит на счета жителей Эстонии позже обычного
Увеличение пенсий на 5,7 процента обусловлено ежегодной индексацией, а средний размер пенсии вырастет до 817 евро. Размер народной пенсии составит 393 евро. Точный размер пенсии для каждого пенсионера будет окончательно определен после индексации, а проверить сумму можно будет на портале eesti.ee.