В апреле пенсия поступит на счета жителей Эстонии позже обычного

Всем, кто хочет, чтобы пенсия ежемесячно доставлялась им на дом наличными, с апреля придется немного больше платить за эту услугу.

В апреле вырастет размер пенсии, но и пенсию, и другие социальные выплаты придется ждать на несколько дней дольше. Также со средней пенсии придется платить больший подоходный налог, чем раньше.